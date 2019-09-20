Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T05:32Z
https://ria.ru/20190920/1558946521.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152054/30/1520543000_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_3afea98904d2ba65f954916d9c4abb7a.jpg
РИА Новости

Минтранс допустил отказ от договора об управлении железной дорогой Армении

19:48 20.09.2019 (обновлено: 05:32 21.09.2019)
406
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Россия прорабатывает вариант досрочного расторжения договора об управлении железной дорогой Армении, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100-процентная "дочка" РЖД) в феврале 2008 года на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. В пятницу ряд СМИ сообщили, что российская сторона прорабатывает вопрос о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.
"Прорабатываются все варианты, в том числе и тот, о котором сказал замминистра", - сообщили в пресс-службе Минтранса в пятницу.
СК Армении 25 декабря сообщил, что в рамках уголовного дела расследует деятельность ЮКЖД за 10 лет, проверяется эффективность и правомерность инвестиций на сумму 226,8 миллиона долларов. Были возбуждены четыре уголовных дела – два комитетом по госдоходам, по одному – СК и Службой нацбезопасности. Позднее в конце декабря эти дела были объединены в одно и переданы главному управлению по расследованию особо важных дел СК.
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
19 августа, 22:40РИА Новости
Самолет "Победы" совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Ранее пресс-секретарь ЮКЖД Рубен Грдзелян заявлял РИА Новости, что Следственный комитет Армении создает вокруг компании негативный фон, распространяя неуточненную информацию относительного процесса проверок в компании. По его словам, в целом процесс не способствует эффективному взаимодействию.
1900010
РЖДРоссияАрменияЭкономика
Рекомендуем
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов Алеппо
Сирийская армия ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо
РИА
Новости
Лось
Минприроды объяснило рост оценки стоимости зверей в России в 400 раз
Посетительница музея Аушвиц-Биркенау в Польше
Еврейская община возмущена осквернением памятника под Волгоградом
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп назвал Китай "в некотором роде" угрозой всему миру
Лента
новостей
Вадим Пристайко
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Президент США Дональд Трамп
Трамп удивлен снимком Трюдо в коричневом гриме
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
"Все улики" после ударов по саудовским НПЗ указывают на Иран, заявил Помпео
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала резолюцию ЕП об исторической памяти
Запуск новейшей ракеты Авангард. 19 июля 2018
"С гиперзвуком — перекос". СМИ рассказали о бессилии США перед Россией
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи
Участники демонстрации в Бейруте. 20 января 2019
АЗС Ливана угрожают забастовкой из-за проблем с наличием долларов в стране
Открытие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Проблемы с визами помешали Ирану спланировать встречу по СВПД на ГА ООН
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Россия изучит уровень угрозы со стороны США после испытания "Томагавков"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
06:17Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
05:48Стрельбу из "Солнцепека" и "Змея Горыныча" сняли на видео
Лента новостейМолния