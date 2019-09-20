Трамп удивлен снимком Трюдо в коричневом гриме

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил удивление из-за публикаций снимка и видео канадского премьер-министра Джастина Трюдо в коричневом гриме.
Ранее журнал Time опубликовал фотографию, на которой Трюдо в белом тюрбане и коричневом гриме. В таком виде будущий премьер Канады ходил на вечеринку в частной школе, где преподавал весной 2001 года. Ему было 29 лет. Фотографию обнаружили в выпускном альбоме.
"Я надеялся, что мне не зададут этот вопрос… Я удивлен, был еще больше удивлен, когда увидел это несколько раз. У нас всегда были хорошие отношения с Джастином, я даже не знаю, что сказать, я был удивлен", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, где он проводит переговоры с премьер-министром Австралии.
Трюдо обвинили в расизме, и он уже извинился за фотографию в коричневом гриме, назвав свои действия ошибкой.
Позже канадский телеканал Global News также опубликовал видео с премьер-министром в коричневом гриме, которое, как утверждает телеканал, было сделано в начале 90-х.