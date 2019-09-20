Трамп удивлен снимком Трюдо в коричневом гриме

"Я надеялся, что мне не зададут этот вопрос… Я удивлен, был еще больше удивлен, когда увидел это несколько раз. У нас всегда были хорошие отношения с Джастином, я даже не знаю, что сказать, я был удивлен", - сказал Трамп журналистам в Белом доме, где он проводит переговоры с премьер-министром Австралии.