Проблемы с визами помешали Ирану спланировать встречу по СВПД на ГА ООН

ВЕНА, 20 сен - РИА Новости. Иран не смог должным образом поработать над подготовкой к встрече министров стран-членов ядерной сделки на полях Генассамблеи ООН из-за проблем с американскими визами у иранской делегации, заявил РИА Новости постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.

Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у него до сих пор нет визы. В четверг пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи сообщил РИА Новости, что Роухани и глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф получили визы для участия в ГА ООН.

"Наш министр только сегодня выехал в Нью-Йорк, поэтому мы посмотрим, состоится ли там встреча министров, потому что до вчерашнего дня не было известно, получит ли наша делегация визы, чтобы поехать в Нью-Йорк. Из-за этого встреча и другие вопросы не были спланированы. Но министры иностранных дел там, поэтому давайте подождем и посмотрим, что будет в Нью-Йорке, состоится встреча на уровне министров или нет", - заявил Гариб-Абади.

Он также отметил, что Иран не хочет просто созывать встречу на уровне министров или политических руководителей только ради факта проведения переговоров. "Мы ходим видеть значительный прогресс со стороны других участников. Если во встречах совместной комиссии будет нечто существенное, то Иран приветствует это", - добавил иранский дипломат.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что встреча министров иностранных дел стран-членов ядерной сделки на полях сессии Генассамблеи ООН возможна. По его словам, страны группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) недавно предложили провести заседание министров иностранных дел стран-членов Совместного всеобъемлющего плана действий, однако предполагалось, что пройдет оно до Генассамблеи ООН. Если встреча министров состоится, то она станет первой в подобном формате после третьего этапа сокращения Ираном выполнения обязательств по ядерной сделке, который начался с 6 сентября.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.