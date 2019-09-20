Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T19:46Z
https://ria.ru/20190920/1558946428.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152887/85/1528878521_0:106:3266:1943_1036x0_80_0_0_543aca1c2e5481d6251d6c5799d081b7.jpg
РИА Новости

Проблемы с визами помешали Ирану спланировать встречу по СВПД на ГА ООН

19:46 20.09.2019
192
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкОткрытие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Открытие Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 20 сен - РИА Новости. Иран не смог должным образом поработать над подготовкой к встрече министров стран-членов ядерной сделки на полях Генассамблеи ООН из-за проблем с американскими визами у иранской делегации, заявил РИА Новости постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади.
Ранее иранские СМИ, не приведя источника информации, сообщили, что президент Ирана Хасан Роухани и его делегация, в том числе глава МИД, могут не попасть на сессию Генассамблеи ООН, поскольку у него до сих пор нет визы. В четверг пресс-секретарь постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи сообщил РИА Новости, что Роухани и глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф получили визы для участия в ГА ООН.
"Наш министр только сегодня выехал в Нью-Йорк, поэтому мы посмотрим, состоится ли там встреча министров, потому что до вчерашнего дня не было известно, получит ли наша делегация визы, чтобы поехать в Нью-Йорк. Из-за этого встреча и другие вопросы не были спланированы. Но министры иностранных дел там, поэтому давайте подождем и посмотрим, что будет в Нью-Йорке, состоится встреча на уровне министров или нет", - заявил Гариб-Абади.
Он также отметил, что Иран не хочет просто созывать встречу на уровне министров или политических руководителей только ради факта проведения переговоров. "Мы ходим видеть значительный прогресс со стороны других участников. Если во встречах совместной комиссии будет нечто существенное, то Иран приветствует это", - добавил иранский дипломат.
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Вчера, 17:34РИА Новости
США ввели санкции против Национального банка Ирана
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что встреча министров иностранных дел стран-членов ядерной сделки на полях сессии Генассамблеи ООН возможна. По его словам, страны группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) недавно предложили провести заседание министров иностранных дел стран-членов Совместного всеобъемлющего плана действий, однако предполагалось, что пройдет оно до Генассамблеи ООН. Если встреча министров состоится, то она станет первой в подобном формате после третьего этапа сокращения Ираном выполнения обязательств по ядерной сделке, который начался с 6 сентября.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
Мужчина с флагами Ирана
Вчера, 19:41РИА Новости
В Иране заявили об отсутствии решения о сокращении обязательств по СВПД
200002
Обсудить 1
Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Казем Гариб-АбадиХасан РоуханиМохаммад Джавад ЗарифГенеральная Ассамблея ООНМИД ИранаООНИранСШАВ мире
Рекомендуем
Тегеран
Иран не ведет секретную ядерную деятельность, заявил постпред страны в Вене
РИА
Новости
Мужчина с флагами Ирана
В Иране заявили об отсутствии решения о сокращении обязательств по СВПД
Президент США Дональд Трамп
Трамп удивлен снимком Трюдо в коричневом гриме
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов Алеппо
Сирийская армия ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп заявил, что ему нужна всеобъемлющая торговая сделка с Китаем
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.
Лавров и Гутерреш обсудили содействие урегулированию в Сирии
Израильский полицейский оттесняет палестинскую женщину
Число раненных в стычках с израильской армией в Газе возросло до 74 человек
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
Минтранс допустил отказ от договора об управлении железной дорогой Армении
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Россия изучит уровень угрозы со стороны США после испытания "Томагавков"
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Трамп назвал Китай "в некотором роде" угрозой всему миру
Лось
Минприроды объяснило рост оценки стоимости зверей в России в 400 раз
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
В ДНР призвали отреагировать на отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"
Портрет генерального секретаря движения Хезболлах Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане
Иран уничтожит Саудовскую Аравию в случае войны, заявил лидер "Хезболлах"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
06:17Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне
Лента новостейМолния