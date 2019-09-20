Минприроды объяснило рост оценки стоимости зверей в России в 400 раз

"При публикации Минприроды России информации о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменении в натуральном и стоимостном измерении за 2017 год была допущена техническая ошибка, связанная с единицами измерения и их разрядностью, вследствие чего были опубликованы неверные сведения о стоимости некультивируемых биологических ресурсов животного мира, а также о численности лани, муфлона и гибридов зубра с бизоном, домашним скотом", - сообщило ведомство.