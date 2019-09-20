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РИА Новости

Минприроды объяснило рост оценки стоимости зверей в России в 400 раз

19:41 20.09.2019
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CC0 / skeeze / Лось
Лось
CC0 / skeeze /
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Рост оценочной стоимости запасов объектов животного мира и леса в России в 400 раз по сравнению с данными 2018 года признан технической ошибкой, сообщили РИА новости в пресс-службе Минприроды.
Ранее РБК опубликовало данные о том, что согласно подсчётам Минприроды стоимость всех охотничьих ресурсов России составила 267 миллиардов рублей на конец 2018 года, что более чем в 400 раз выше, чем оценка тех же животных на конец 2017 года (всего лишь 0,6 миллиарда рублей).
"При публикации Минприроды России информации о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменении в натуральном и стоимостном измерении за 2017 год была допущена техническая ошибка, связанная с единицами измерения и их разрядностью, вследствие чего были опубликованы неверные сведения о стоимости некультивируемых биологических ресурсов животного мира, а также о численности лани, муфлона и гибридов зубра с бизоном, домашним скотом", - сообщило ведомство.
Кроме того ведомство известило, что Минприроды России направило в Росстат уточненные сведения о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменении в натуральном и стоимостном измерении за 2017.
"Это техническая ошибка из-за системы ввода и впервые внедренной тогда программы ввода данных", - пояснили в ведомстве.
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