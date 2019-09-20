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РИА Новости

Трамп заявил, что ему нужна всеобъемлющая торговая сделка с Китаем

19:31 20.09.2019 (обновлено: 19:37 20.09.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Трамп заявил, что добивается полной торговой сделки с КНР, а не договоренностей лишь по конкретным вопросам.
"Мы немного общаемся на этой неделе, будем много общаться на следующей и на высшем уровне на неделе после этого. Но я не добиваюсь частичной сделки, мне нужна полная сделка", - сказал Трамп журналистам на пресс-конференции в Белом доме.
К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие потери. Американская экономика, по мнению Трампа, от этого только выигрывает. Очередной раунд торговых переговоров между КНР и США намечен на начало октября.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
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