ВТБ восстановил работу мобильного приложения

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Мобильный банк" ВТБ работает в штатном режиме после неполадок, наблюдавшихся в пятницу днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"ВТБ-Онлайн" уже работает в штатном режиме. Приносим нашим клиентам искренние извинения за возникшие неудобства", - сказали в банке.

Ранее в пятницу у клиентов ВТБ при попытке входа в мобильное приложение банка всплывало окно "Система временно недоступна". В беседе с корреспондентом агентства сотрудник колл-центра ВТБ пояснил, что подобная ошибка возникала у некоторых клиентов "в индивидуальном порядке".