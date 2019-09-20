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РИА Новости

ВТБ восстановил работу мобильного приложения

19:29 20.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип "ВТБ"
Логотип ВТБ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Логотип "ВТБ". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. "Мобильный банк" ВТБ работает в штатном режиме после неполадок, наблюдавшихся в пятницу днем, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"ВТБ-Онлайн" уже работает в штатном режиме. Приносим нашим клиентам искренние извинения за возникшие неудобства", - сказали в банке.
Ранее в пятницу у клиентов ВТБ при попытке входа в мобильное приложение банка всплывало окно "Система временно недоступна". В беседе с корреспондентом агентства сотрудник колл-центра ВТБ пояснил, что подобная ошибка возникала у некоторых клиентов "в индивидуальном порядке".
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
30 августа, 12:46РИА Новости
В работе "Сбербанк Онлайн" произошел сбой
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ВТБРоссияОбществоЭкономика
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