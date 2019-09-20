В ДНР призвали отреагировать на отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республики ждет реакции гарантов минских соглашений на срыв Киевом подписания "формулы Штайнмайера", заявила полпред республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера". После этого в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что контактная группа в среду должна была письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", но не выполнила этого, "возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе". В интервью изданию "Европейская правда" он не исключил, что к тексту, который обсуждается трехсторонней контактной группой, будет что-то добавлено или отнято.

"Предложенный господином Штайнмаером механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса – это компромисс, возникший из-за того, что Киев оказался не в состоянии имплементировать политические пункты Комплекса мер. Поэтому призывать представителей Донбасса пойти на какие-то дополнительные уступки недопустимо – мы уже согласились на компромиссное решение и категорически настаиваем на том, чтобы Украина выполнила его", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Полпред напомнила, что текст "формулы Штайнмайера" был дважды одобрен "нормандской четверкой" (Франция, Германия, Россия, Украина) и неоднократно подтверждался на встречах советников глав государств-гарантов минских соглашений – в том числе, представителем Украины Андреем Ермаком.

"Тем не менее, это почему-то не мешает Киеву заявлять о намерении изменить текст данного механизма, при этом игнорируя прямое поручение согласовать уже утвержденную формулировку от своего же представителя в "нормандском формате". В связи с этим возникает вопрос о полномочиях господина Ермака, указания которого не воспринимают его же коллеги в лице представителя Украины в контактной группе", - отметила Никонорова.

По ее мнению, срыв подписания документа на прошедшей в Минске встрече контактной группы – "это явное и откровенно циничное нарушение своих обязательств Украиной".

"Как бы украинские власти не пытались закамуфлировать попытки саботировать процесс мирного урегулирования, бесконечно отделываться "техническими ошибками и сбоями" у них не выйдет. Более того, сейчас речь идет о срыве Киевом непосредственных рекомендаций представителей стран-гарантов минских договоренностей. Мы ожидаем реакции лидеров государств, которые поставили свои подписи под декларацией в поддержку Комплекса мер", - добавила Никонорова.

Она выразила надежду, что "к Киеву будут применены соответствующие меры ответственности за неприкрытое нежелание выполнять ни одобренный Советом Безопасности ООН документ, ни прямые поручения представителей "нормандской четверки".