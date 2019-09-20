В ДНР призвали отреагировать на отказ Киева подписать "формулу Штайнмайера"

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республики ждет реакции гарантов минских соглашений на срыв Киевом подписания "формулы Штайнмайера", заявила полпред республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Представители Киева на переговорах в Минске в среду сорвали подписание "формулы Штайнмайера". После этого в Киеве заявили, что реализация этой формулы возможна только при ряде условий, в том числе политических. Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что контактная группа в среду должна была письменно согласовать текст "формулы Штайнмайера", но не выполнила этого, "возникло техническое недоразумение в самой трехсторонней контактной группе". В интервью изданию "Европейская правда" он не исключил, что к тексту, который обсуждается трехсторонней контактной группой, будет что-то добавлено или отнято.
"Предложенный господином Штайнмаером механизм вступления в силу закона об особом статусе Донбасса – это компромисс, возникший из-за того, что Киев оказался не в состоянии имплементировать политические пункты Комплекса мер. Поэтому призывать представителей Донбасса пойти на какие-то дополнительные уступки недопустимо – мы уже согласились на компромиссное решение и категорически настаиваем на том, чтобы Украина выполнила его", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Полпред напомнила, что текст "формулы Штайнмайера" был дважды одобрен "нормандской четверкой" (Франция, Германия, Россия, Украина) и неоднократно подтверждался на встречах советников глав государств-гарантов минских соглашений – в том числе, представителем Украины Андреем Ермаком.
"Тем не менее, это почему-то не мешает Киеву заявлять о намерении изменить текст данного механизма, при этом игнорируя прямое поручение согласовать уже утвержденную формулировку от своего же представителя в "нормандском формате". В связи с этим возникает вопрос о полномочиях господина Ермака, указания которого не воспринимают его же коллеги в лице представителя Украины в контактной группе", - отметила Никонорова.
По ее мнению, срыв подписания документа на прошедшей в Минске встрече контактной группы – "это явное и откровенно циничное нарушение своих обязательств Украиной".
"Как бы украинские власти не пытались закамуфлировать попытки саботировать процесс мирного урегулирования, бесконечно отделываться "техническими ошибками и сбоями" у них не выйдет. Более того, сейчас речь идет о срыве Киевом непосредственных рекомендаций представителей стран-гарантов минских договоренностей. Мы ожидаем реакции лидеров государств, которые поставили свои подписи под декларацией в поддержку Комплекса мер", - добавила Никонорова.
Она выразила надежду, что "к Киеву будут применены соответствующие меры ответственности за неприкрытое нежелание выполнять ни одобренный Советом Безопасности ООН документ, ни прямые поручения представителей "нормандской четверки".
"Формула Штайнмайера" (президент Германии, бывший председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер) определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru