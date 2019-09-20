Минкультуры готово включить Крым в программу кинофикации малых городов

ЯЛТА, 20 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что в Крыму должно быть больше современных кинотеатров, ведомство готово поддержать полуостров, если он включится в программу кинофикации малых городов.
"Нас расстраивает, что в Крыму мало многозальных кинотеатров. У нас активная программа кинофикации в малых городах, и мы с удовольствием поддержим Республику Крым, если она в эту программу включится", - сказал Мединский журналистам на открытии кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте.
Программа кинофикации регионов проводится с 2015 года. В рамках программы принимаются заявки от организаций кинопоказа, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием. До 2024 года, по данным Мединского, предполагается открыть 2 тысячи современных кинозалов в малых городах России.