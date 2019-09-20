Минкультуры готово включить Крым в программу кинофикации малых городов

"Нас расстраивает, что в Крыму мало многозальных кинотеатров. У нас активная программа кинофикации в малых городах, и мы с удовольствием поддержим Республику Крым, если она в эту программу включится", - сказал Мединский журналистам на открытии кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте.