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РИА Новости

Детские технопарки Москвы примут участие в технобаттле "Формула Студент"

19:17 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Восемь детских технопарков Москвы проведут в субботу серию мастер-классов в рамках ежегодного международного инженерно-спортивного соревнования "Формула Студент", которое пройдет на территории подмосковного аэродрома Быково, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
На стенде детского технопарка "Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана" участники познакомятся с экспонатами из композиционных материалов, преподаватели технопарка продемонстрируют процесс изготовления "карбона" для судов, расскажут об истории судостроения. Детский "Смарт-парк" предложит участникам мероприятия посоревноваться в гонках на гусеничных роботах, а технопарк НИЦ "Курчатовский институт" - построить робота на колесах, который работает на солнечной энергии, узнать о возобновляемых источниках энергии в современном мире.
О том, как запрограммировать собственного робота на основе контроллера Arduino или на языке С/С++, расскажут сотрудники "Наукограда" МФЮА. Кроме того, на стенде пройдут мастер-классы по архитектурному проектированию. Детский технопарк РГСУ предоставит гостям технобаттла возможность потренироваться на тренажерах виртуальной реальности, а также пройти 3D-сканирование и получить компьютерную модель самого себя. В зоне детского технопарка "Вертикальный взлет" пройдут занятия по рисованию 3D-ручками, а тех, кого манит небо, преподаватели технопарка "Траектория взлета" обучат базовым принципам управления самолетом.
"В прошлом году мероприятие "Формула Студент" собрало 70 тысяч человек. Это говорит о том, что в Москве подрастает достойная смена великим научным умам, и, со своей стороны, правительство Москвы старается всеми возможными способами их поддерживать. Детские технопарки – это хорошая возможность совершенствовать навыки и разрабатывать собственные проекты с самыми инновационными и высокотехнологичными предприятиями столицы", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента Алексея Фурсина.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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