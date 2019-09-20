Детские технопарки Москвы примут участие в технобаттле "Формула Студент"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Восемь детских технопарков Москвы проведут в субботу серию мастер-классов в рамках ежегодного международного инженерно-спортивного соревнования "Формула Студент", которое пройдет на территории подмосковного аэродрома Быково, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

На стенде детского технопарка "Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана" участники познакомятся с экспонатами из композиционных материалов, преподаватели технопарка продемонстрируют процесс изготовления "карбона" для судов, расскажут об истории судостроения. Детский "Смарт-парк" предложит участникам мероприятия посоревноваться в гонках на гусеничных роботах, а технопарк НИЦ "Курчатовский институт" - построить робота на колесах, который работает на солнечной энергии, узнать о возобновляемых источниках энергии в современном мире.

О том, как запрограммировать собственного робота на основе контроллера Arduino или на языке С/С++, расскажут сотрудники "Наукограда" МФЮА. Кроме того, на стенде пройдут мастер-классы по архитектурному проектированию. Детский технопарк РГСУ предоставит гостям технобаттла возможность потренироваться на тренажерах виртуальной реальности, а также пройти 3D-сканирование и получить компьютерную модель самого себя. В зоне детского технопарка "Вертикальный взлет" пройдут занятия по рисованию 3D-ручками, а тех, кого манит небо, преподаватели технопарка "Траектория взлета" обучат базовым принципам управления самолетом.