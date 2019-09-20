В Мосгордуме сформировали состав профильных комиссий

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутаты Мосгордумы на первом заседании сформировали состав профильных комиссий, в первую очередь, они планируют заняться регулированием вопросов реновации, этики использования гаджетов в школах, безопасности использования гироскутеров и налаживания отношений с региональными парламентами, сообщили РИА Новости депутаты нового созыва столичного парламента.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва прошли 8 сентября. По итогам выборов самовыдвиженцы получили 26 мандатов в столичном парламенте, депутаты от КПРФ заняли 13 мест, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три. Во вторник 45 избранных депутатов приняли присягу и вступили в должности. В четверг прошло первое заседание Думы нового созыва, где были выбраны председатель парламента, его замы и утверждены составы комиссий.

Гаджеты в московских школах

Председатель комиссии Мосгордумы по образованию, экс-уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович считает, что нужно не вносить поправки в существующие законы, а создавать новые. В последнее время он получал много обращений по поводу изменений в сфере дополнительного образования. И это один из первоочередных вопросов, который нужно решить, считает депутат.

"Ключевым вопросом сейчас является детское питание в садах и школах. Он получил уже и политический резонанс. О качестве этого питания, но и о том, что у нас до трети детей имеют проблемы с аллергией, особенно это плохо решается в детских садах. Если они не могут есть то, что привозят, то они просто остаются голодными. Здесь нужен общественный контроль", - сказал Бунимович РИА Новости.

Также он отметил, что вопрос о запрете мобильных телефонов в школах должен рассматриваться системно. И запрет – это пути в никуда, нужно обучать детей этике использования гаджетов на уроках ОБЖ или информатики. Бунимович добавил, что в каждой школе есть управляющий совет, состоящий из родителей, из учителей, и проблема использования телефонов - вопрос конкретной школы.

"Московская электронная школа, например, напрямую связана с мобильными телефонами, планшетами. Надо хорошо понимать, что когда появляются новые технологии, прятаться от них бессмысленно. Нужно вырабатывать этику работы с ними, учить детей, как в школе пользоваться смартфоном, а когда неприлично и нельзя. Запреты – путь в никуда. Этика и безопасность в социальных сетях и интернете – ключевой вопрос", - сказал депутат.

Подоходный налог по реновации

Как заявила РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева, в первостепенном порядке будут рассмотрены вопросы реновации и выплаты подоходного налога за компенсацию за квадратные метры.

"Я до сих пор не понимаю, почему люди за компенсацию за квадратные метры по реновации платят подоходный налог. Я считаю странным, когда компенсация за недополученные квадратные метры считается доходом", - заявила Николаева.

Она добавила, что непосредственно комиссия будет заниматься вопросами точечных застроек, новых микрорайонов и их комплексным развитием.

"Очень часто у нас отстает строительство социальной инфраструктуры от строительства жилья. Здесь необходимо привести московское законодательство в соответствиЕ с Федеральным законом", - добавила депутат.

Гироскутеры и проблемы молодежи

Глава комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов отметил, что у комиссии уже есть ряд конкретных задач, которые разрабатывались еще в предыдущем созыве, когда комиссии по безопасности и по спорту и молодежной политике существовали отдельно друг от друга. Так, по словам Щитова, комиссия продолжит работать над вопросами регулирования использования современных видов транспорта.

"Это вопросы, связанные с современными средствами передвижения, такими как гироскутеры, электросамокаты. Количество москвичей, пользующихся такими видами транспорта, увеличивается, и они должны быть отдельными полноценными участниками дорожного движения. Они должны и сами быть защищены, и, с другой стороны, не создавать угрозу для пешеходов, потому что, к сожалению, есть случаи столкновения с пешеходами", - сказал Щитов РИА Новости.

Кроме того, члены комиссии продолжат работу над вопросами развития школьного спорта и районных спортивных сообществ. По его мнению, необходимо прежде всего развивать инфраструктуру бесплатных доступных секций. Щитов подчеркнул, что главное - взаимодействовать с самими москвичами по вопросам совершенствования инфраструктуры дворового спорта на спортивных объектах в парках, на набережных и так далее.

Еще одно направление, которым займется комиссия, - подготовка новой редакции закона о молодежи и создание городской программы "Молодежь Москвы", направленной на помощь в самореализации в городе.

"Закону уже 10 лет, за эти 10 лет уже поменялось общество, молодежь поменялась, появились новые технологии. Мы считаем, что закон нужно поменять для того, чтобы прежде всего закон создавал законодательную базовую возможность для саморазвития молодежи. Наша задача не в рамки загонять молодежь, а создать инфраструктуру и меры поддержки, чтобы молодежь могла самореализоваться", - отметил Щитов.

Взаимодействие с регионами

Одна из новых комиссий, появившихся в Мосгордуме – комиссия по межпарламентскому сотрудничеству. Ее главой стала Людмила Стебенкова, которая в прошлом созыве Думы возглавляла комиссию по здравоохранению. Как отметила Стебенкова, основная задача новой комиссии - наладить взаимоотношения с парламентами российских регионов и зарубежных стран для решения ряда совместных вопросов. По ее словам, в первую очередь, необходимо возобновить работу с парламентом Московской области.

"Мы одна агломерация. У нас очень много совместных важных вопросов. В рамках этой комиссии мы сможем решать очень важные вопросы: экологические, транспортные вопросы, также социальные вопросы и вопросы здравоохранения. У нас давно учреждена объединенная комиссия Москвы и Московской области, но такую комиссию очень сложно собрать… А так уже сейчас мы можем решать наши проблемы Москвы и области в рамках этой межпарламентской комиссии", - сказала Стебенкова.

Она также отметила, что комиссия будет в какой-то степени выполнять координирующую функцию в работе комиссий Мосгордумы с парламентами других регионов.

Наука, технопарки и промзоны

Председатель комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов отметил, что в новом созыве он будет выступать за увеличение бюджета в сферах науки и промышленности. По его словам, в прошлом году было выделено порядка 25 миллиардов рублей, из которых на науку, на гранты ученым и студентам - около 2 миллиардов рублей.

"Мы будем стараться убедить в этом наших коллег, так как бюджет в прошлом году составил порядка 25 миллиардов рублей, из которых конкретно на науку, на гранты ученым и студентам выделено порядка 2 миллиардов рублей. У нас как таковой поддержки науки нет", - сообщил Зюганов РИА Новости.

Глава комиссии добавил, что второй задачей обозначен контроль за исполнением закона о присвоении статуса технопарка и промышленного комплекса. По его мнению, правоприменительная практика этого закона в Москве "хромает", поэтому тема, безусловно, будет обсуждаться непосредственно с руководителями департаментов предпринимательства и промышленности.

"Для нас важно, чтобы эти статусы присваивались достаточно в быстрое время и чтобы все резиденты в Москве не ждали годами", - добавил глава комиссии.

Третьей задачей обозначена реновация промышленных зон в Москве. Зюганов пояснил, что благодаря принятой 1,5 года назад поправке в земельное законодательство все субъекты получили возможность применения санкций в отношении промышленных зон, которые не соответствуют видам разрешенного использования или коду вида экономической деятельности.