Московское метро допустило ограничения работы из-за фестиваля "Круг света"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичей предупредили о возможных ситуативных ограничениях на прилегающих к площадкам фестиваля "Круг света" станциях московского метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: на Театральной площади, Гребном канале, в Музее Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Коломенское", парке "Останкино", концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее, на проспекте Академика Сахарова.

"С 20 по 24 сентября в Москве пройдет международный фестиваль "Круг света". По просьбе полиции на станциях московского метро, прилегающих к площадкам фестиваля, возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать правила пользования метрополитеном", - говорится в сообщении в Twitter