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РИА Новости

Московское метро допустило ограничения работы из-за фестиваля "Круг света"

19:09 20.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоезд московского метро "Москва"
Поезд московского метро Москва
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Поезд московского метро "Москва". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичей предупредили о возможных ситуативных ограничениях на прилегающих к площадкам фестиваля "Круг света" станциях московского метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: на Театральной площади, Гребном канале, в Музее Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике "Коломенское", парке "Останкино", концертном зале Arbat Hall, центре Digital October, Политехническом музее, на проспекте Академика Сахарова.
"С 20 по 24 сентября в Москве пройдет международный фестиваль "Круг света". По просьбе полиции на станциях московского метро, прилегающих к площадкам фестиваля, возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными и соблюдать правила пользования метрополитеном", - говорится в сообщении в Twitter.
Добавляется, что билеты на обратную поездку рекомендуется приобретать заранее. Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.
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