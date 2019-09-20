В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия ВСУ в Донбассе

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в пятницу, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что за предыдущие сутки украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"С начала текущих суток враг 10 раз открывал огонь по населённым пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, по району подконтрольного ДНР Докучаевска украинские силовики выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров, еще шесть мин – по селу Коминтерново на юге республики. По западу Донецка огонь велся из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, по Белой Каменке и Новой Марьевке – из гранатометов.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru