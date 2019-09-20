В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия ВСУ в Донбассе

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в пятницу, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР сообщили, что за предыдущие сутки украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе.

"С начала текущих суток враг 10 раз открывал огонь по населённым пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.