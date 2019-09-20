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РИА Новости

В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия ВСУ в Донбассе

19:08 20.09.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в пятницу, сообщили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что за предыдущие сутки украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"С начала текущих суток враг 10 раз открывал огонь по населённым пунктам нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, по району подконтрольного ДНР Докучаевска украинские силовики выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров, еще шесть мин – по селу Коминтерново на юге республики. По западу Донецка огонь велся из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, по Белой Каменке и Новой Марьевке – из гранатометов.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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