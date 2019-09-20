"Горэлектросеть" инвестирует 4,5 млрд рублей в теплосети Нижневартовска

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. АО "Горэлектросеть" подписало концессионное соглашение на управление системой теплоснабжения Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) на 25 лет с инвестициями в 4,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении предприятия.

"Состоялось подписание концессионного соглашения на управление имущественным комплексом централизованной системы теплоснабжения города Нижневартовска. Документ подписан губернатором Натальей Комаровой, главой города Василием Тихоновым и генеральным директором АО "Горэлектросеть" Юрием Елиным", - говорится в сообщении. Полный срок концессионного соглашения – 25 лет, в течение которых концессионер обязуется провести полное техперевооружение в отрасли и обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение города.

Компания уточняет, что в планах концессии – модернизация и строительство теплосетей и сетей горячего водоснабжения, а также строительство газовой котельной, реконструкция существующего комплекса источников теплоснабжения и центральных тепловых пунктов. Основной объем инвестиций (более 2,5 миллиарда рублей) инвестор обязан вложить в развитие системы теплоснабжения в ближайшие пять лет. В этот период будут модернизированы источники тепла. В следующие пять лет будут заменены сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей.