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РИА Новости
Теплоснабжение

"Горэлектросеть" инвестирует 4,5 млрд рублей в теплосети Нижневартовска

19:06 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроцесс производства российских банкнот
Процесс производства российских банкнот
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. АО "Горэлектросеть" подписало концессионное соглашение на управление системой теплоснабжения Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) на 25 лет с инвестициями в 4,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении предприятия.

"Состоялось подписание концессионного соглашения на управление имущественным комплексом централизованной системы теплоснабжения города Нижневартовска. Документ подписан губернатором Натальей Комаровой, главой города Василием Тихоновым и генеральным директором АО "Горэлектросеть" Юрием Елиным", - говорится в сообщении. Полный срок концессионного соглашения – 25 лет, в течение которых концессионер обязуется провести полное техперевооружение в отрасли и обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение города.

Компания уточняет, что в планах концессии – модернизация и строительство теплосетей и сетей горячего водоснабжения, а также строительство газовой котельной, реконструкция существующего комплекса источников теплоснабжения и центральных тепловых пунктов. Основной объем инвестиций (более 2,5 миллиарда рублей) инвестор обязан вложить в развитие системы теплоснабжения в ближайшие пять лет. В этот период будут модернизированы источники тепла. В следующие пять лет будут заменены сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, объем инвестиций составит 2 миллиарда рублей.
"Заключение концессии позволит привлечь внебюджетные источники финансирования в размере 4,5 миллиарда рублей на период 2019-2029 годов для реализации полномасштабной инвестиционной программы по развитию и модернизации централизованной системы теплоснабжения Нижневартовска. Высвобождающиеся бюджетные средства (в среднем от 220 до 430 миллионов рублей ежегодно), которые в последние годы расходовались на капитальные ремонты и строительство новых теплосетей, можно будет направить на иные направления развития города", - отмечает предприятие.
Панорама города Орла
Вчера, 15:08РИА Недвижимость
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ТеплоснабжениеНижневартовскЭкономика
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