Минюст опроверг сообщения об отмене некоторых профессиональных праздников

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в рамках "регуляторной гильотины" рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники, например, День железнодорожника или День радио. Позже зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил РИА Новости, что отмена устаревших актов не скажется на существовании профессиональных праздников в России.