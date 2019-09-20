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РИА Новости

Минюст опроверг сообщения об отмене некоторых профессиональных праздников

19:06 20.09.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Минюст России опроверг информацию СМИ о якобы отмене некоторых профессиональных праздников в РФ.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в рамках "регуляторной гильотины" рассматривается возможность признать утратившим силу ряд нормативных актов СССР, вводящих старейшие профессиональные праздники, например, День железнодорожника или День радио. Позже зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков заявил РИА Новости, что отмена устаревших актов не скажется на существовании профессиональных праздников в России.
"Отмена правовых актов о профессиональных праздниках в рамках реализации механизма "регуляторная гильотина" не планируется", - сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
Вчера, 14:04РИА Новости
Минтранс выступил за сохранение старейших отраслевых праздников
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Министерство юстиции РФМоскваРоссияОбщество
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