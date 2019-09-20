В Грузии оппозиция завершит длившиеся три месяца акции протеста

ТБИЛИСИ, 20 сен – РИА Новости. Последняя в этом году акция протеста грузинских неправительственных организаций и их сторонников, которые в течение трех месяцев проводили митинги, в том числе против визита российской делегации, проходит в пятницу в центре Тбилиси перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторы митинга из общественного движения "Это стыдно" объявили, что акции протеста завершаются. По их словам, хотя на митинге в пятницу никаких требований выдвинуто не будет, члены движения и их сторонники и далее будут мешать правящей партии "Грузинская мечта".

"Ровно три месяца грузинский народ не прекращал акции, выражал свою позицию, требовал отставки Гахарии (бывший глава МВД, сейчас премьер), который виновен в кровавом разгоне митинга. Проспект Руставели был перекрыт неделями, он будет перекрыт и сегодня, потому что нас снова будет много. Мы завершаем перманентные акции протеста",- сказал РИА Новости один из членов движения "Это стыдно" Бесарион Елошвили.

На прилегающей к зданию парламента территории мобилизованы бригады патрульной полиции. Вход в здание парламента ограничен.

Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов во главе с депутатом Сергеем Гавриловым в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.