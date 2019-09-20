В Грузии оппозиция завершит длившиеся три месяца акции протеста

ТБИЛИСИ, 20 сен – РИА Новости. Последняя в этом году акция протеста грузинских неправительственных организаций и их сторонников, которые в течение трех месяцев проводили митинги, в том числе против визита российской делегации, проходит в пятницу в центре Тбилиси перед зданием парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Организаторы митинга из общественного движения "Это стыдно" объявили, что акции протеста завершаются. По их словам, хотя на митинге в пятницу никаких требований выдвинуто не будет, члены движения и их сторонники и далее будут мешать правящей партии "Грузинская мечта".
"Ровно три месяца грузинский народ не прекращал акции, выражал свою позицию, требовал отставки Гахарии (бывший глава МВД, сейчас премьер), который виновен в кровавом разгоне митинга. Проспект Руставели был перекрыт неделями, он будет перекрыт и сегодня, потому что нас снова будет много. Мы завершаем перманентные акции протеста",- сказал РИА Новости один из членов движения "Это стыдно" Бесарион Елошвили.
На прилегающей к зданию парламента территории мобилизованы бригады патрульной полиции. Вход в здание парламента ограничен.
Акции протеста захлестнули столицу Грузии 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов во главе с депутатом Сергеем Гавриловым в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне этих событий президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну. Между тем, по данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии был из России.