Бывшего мэра города в Липецкой области заключили под домашний арест

ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Суд заключил под домашний арест обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении полномочиями бывшего мэра города Данков Липецкой области, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник следственного управления СК РФ по региону Юлия Кузнецова.

Городской совет Данкова во вторник, 17 сентября, отправил в отставку главу города Алексея Левина. Следствием в отношении чиновника были возбуждены дела о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, экс-чиновник в январе текущего года, будучи главой Данкова, получил от предпринимателя 30 тысяч рублей. За эту сумму бизнесмен просил "благоприятное место" для установки торгового павильона в городе. Кроме этого, Левин заключил с аффилированным ему ООО договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной и невыгодной для города плате. В результате бюджет Данкова недополучил более 2 миллионов рублей.

"Фигуранту предъявлено обвинение по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Сегодня суд заключил его под домашний арест", - сказала Кузнецова.

По ее словам, следствие ходатайствовало о заключении экс-чиновника под стражу.

Как ранее отмечало СУСК, от дачи показаний бывший мэр отказался. Следствие устанавливает возможные дополнительные эпизоды коррупционной деятельности экс-чиновника. По месту жительства и бывшему месту работы фигуранта дела прошли обыски.