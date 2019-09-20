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РИА Новости

В США двух человек задержали у секретной "Зоны 51"

18:46 20.09.2019 (обновлено: 05:58 21.09.2019)
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© AFP 2019 / Getty Images/David BeckerГраница военной базы "Зона 51" в США
Граница военной базы Зона 51 в США
© AFP 2019 / Getty Images/David Becker
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. По меньшей мере двух человек задержали у входа в секретную "Зону 51", где, согласно популярному мифу, могут находиться инопланетяне, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В июле около двух миллионов человек записались в фейсбуке на "штурм" американской военной базы "Зона 51", чтобы подтвердить легенду о том, что там спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами пришельцы. Мероприятие было запланировано на 20 сентября, но в начале августа социальная сеть удалила его страницу.
Несмотря на это, в пятницу у военной базы "Зоны 51" в американском штате Невада собрались около 75 человек. Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР. Собравшиеся время от времени выкрикивают "Пришельцы! Пришельцы!"
"Зона 51" в американском штате Невада давно ассоциируется в общественном сознании с теорией заговора о внеземных формах жизни. В фильме 1996 года "День независимости" база фигурирует как лаборатория для проведения экспериментов над инопланетянами, однако настоящее ее назначение неизвестно. Власти США признали существование базы лишь в 2013 году, сейчас она остается хорошо охраняемым объектом.
Люди во время штурма Зоны 51
Вчера, 10:47РИА Новости
В Сети запустили прямую трансляцию "штурма" "Зоны 51"
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СШАВ мире
Популярные комментарии
Теперь их отдадут иноплантянам на опыты с анаlным зондированием. ;)
20 сентября, 19:02
Володиммер Демортов
2153001
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