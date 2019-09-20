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РИА Новости
Республика Мордовия

Власти Удмуртии оценили пользу от реформации электросетей региона

18:46 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Удмуртии Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 20 сен - РИА Новости. Внедрение технологических решений на базе отечественных программных продуктов в электросетевой комплекс Удмуртии повысило эффективность электроснабжения, а консолидация региональных электросетевых активов на базе "Россетей" принесла более трех миллиардов рублей, которые направят на социальные проекты, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.
Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и глава региона Александр Бречалов пользу в пятницу представили президенту РФ Владимиру Путину оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртии.
"За счет объединения активов в 2018-2020 годах консолидированный региональный бюджет суммарно получит 3,5 миллиарда рублей, а рост ежегодных налоговых поступлений увеличится почти на 40%. Но главное, что существенные улучшения получает потребитель - средние продолжительность и частота перерывов в электроснабжении сокращаются в два раза", - цитирует пресс-служба Ливинского.
В сообщении говорится, "Россети" запустят пилотный проект интеграции дорожного, уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки в электросетевой комплекс региона, который уже реализован в Ижевске. "Экономия потребления при реализации предложенной концессионной инициативы составит 35%, а себестоимость содержания уличного освещения снизится на 30% относительно текущей", - сказал гендиректор компании.
"На вырученные средства от продажи электросетей, порядка 3,3 миллиарда рублей, в Ижевске и Воткинске идет ремонт и реконструкция социальных объектов. Средства от продажи муниципальных электросетевых активов направлены на реализацию регионального проекта "Большой ремонт", - цитирует Бречалова пресс-служба.
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По словам главы Удмуртии, в ближайших планах - отремонтировать за счет этих средств 251 школу, 253 детских сада, 217 больниц, 54 дома культуры, шесть объектов социальной сферы, семь спортивных объектов, пять библиотек, три ветеринарных учреждения. "В Ижевске большая концентрация оборонных предприятий, которым для развития нужно много мощностей и цифровой подход к управлению. Эффективная работа "Россетей" позволяет обеспечить военные заводы по всей республике электроснабжением", - отметил глава Удмуртии.
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Республика МордовияПавел ЛивинскийРеспублика МордовияАлександр БречаловВладимир ПутинЭкономика
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