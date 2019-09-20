Власти Удмуртии оценили пользу от реформации электросетей региона

УФА, 20 сен - РИА Новости. Внедрение технологических решений на базе отечественных программных продуктов в электросетевой комплекс Удмуртии повысило эффективность электроснабжения, а консолидация региональных электросетевых активов на базе "Россетей" принесла более трех миллиардов рублей, которые направят на социальные проекты, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии.

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и глава региона Александр Бречалов пользу в пятницу представили президенту РФ Владимиру Путину оптимальную модель управления электросетевым комплексом на примере Удмуртии.

"За счет объединения активов в 2018-2020 годах консолидированный региональный бюджет суммарно получит 3,5 миллиарда рублей, а рост ежегодных налоговых поступлений увеличится почти на 40%. Но главное, что существенные улучшения получает потребитель - средние продолжительность и частота перерывов в электроснабжении сокращаются в два раза", - цитирует пресс-служба Ливинского.

В сообщении говорится, "Россети" запустят пилотный проект интеграции дорожного, уличного освещения и архитектурно-художественной подсветки в электросетевой комплекс региона, который уже реализован в Ижевске. "Экономия потребления при реализации предложенной концессионной инициативы составит 35%, а себестоимость содержания уличного освещения снизится на 30% относительно текущей", - сказал гендиректор компании.

"На вырученные средства от продажи электросетей, порядка 3,3 миллиарда рублей, в Ижевске и Воткинске идет ремонт и реконструкция социальных объектов. Средства от продажи муниципальных электросетевых активов направлены на реализацию регионального проекта "Большой ремонт", - цитирует Бречалова пресс-служба.