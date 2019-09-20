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РИА Новости

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

18:40 20.09.2019 (обновлено: 06:20 21.09.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
"Самое легкое, что я могу сделать, пока вы (журналисты) еще здесь, - это сказать - давайте, ребята, начинайте. Это был бы очень плохой день для Ирана... Самое легкое, что я могу сделать, - это сказать, - давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и все готово. Все готово. Но я не хочу делать этого, если смогу не делать", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
"Я бы мог сделать это за минуту, прямо здесь, для вас, у вас была бы большая история, о которой можно было бы написать", - добавил Трамп.
По его словам, тот факт, что он не торопится наносить удары по Ирану, показывает силу, а не слабость.
"Не важно, будет это через неделю, через две, три. Я думаю, то, как мы себя ведем, показывает намного больше силы", - сказал Трамп.
"Если показываешь силу, то надо показывать и сдержанность. Поступать по-другому гораздо проще. Иран знает, что если они будут плохо себя вести, то времени у них нет. Дела у них идут плохо, хотя я бы хотел, чтобы они шли хорошо... Проблем в Иране много", - добавил американский президент.
США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает.
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
19 сентября, 14:53Сказано в эфире
Эксперт: американцы опасаются "большого конфликта" с ИраномВице-президент США Майк Пенс заявил, что американские военные готовы ответить на атаки против саудовских нефтяных объектов. Профессор СПбГУ Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития ситуации.
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Кишка тонка у него.
20 сентября, 19:19
zzelip999
420003945
в Иране будет так-же,как в Ираке.)))
20 сентября, 20:25
мпмихаил пронин
5300108
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