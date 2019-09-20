Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

"Самое легкое, что я могу сделать, пока вы (журналисты) еще здесь, - это сказать - давайте, ребята, начинайте. Это был бы очень плохой день для Ирана... Самое легкое, что я могу сделать, - это сказать, - давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и все готово. Все готово. Но я не хочу делать этого, если смогу не делать", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.