В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Китае 14-летняя девочка по имени Жеже погибла, пытаясь сделать попкорн по рецепту с кулинарного канала на YouTube. Об этом сообщает South China Morning Post.
В ролике блогер Ms Yeah помещает зерна кукурузы в жестяную банку из-под газировки, которую нагревает с помощью спиртовой горелки. Юная китаянка вместе с 12-летней подругой Сяоюй решили повторить этот способ. Однако у девочек не было спиртовки, и поэтому они залили горючее во вторую жестянку, которую тоже стали разогревать. Искра от пламени попала в емкость со спиртом, и она взорвалась. Огонь перекинулся на одежду подростков. В результате они получили сильнейшие ожоги.
Стоп-кадр видео приготовления попкорна, опубликованный на YouTube-канале Ms Yeah
Стоп-кадр видео приготовления попкорна, опубликованный на YouTube-канале Ms Yeah
У Жеже обгорело 96 процентов тела, она скончалась в больнице. Сяоюй выжила, однако ей необходима пластическая операция.
Ms Yeah согласилась выплатить компенсацию семье погибшей. С родственниками Сяоюй еще ведутся переговоры.
Блогер отметила, что девочки не следовали ее указаниям в ролике, из-за чего и произошел несчастный случай. Она пообещала удалить со своего канала видео, которые могут привести к подобным ситуациям.