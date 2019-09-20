В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла

В ролике блогер Ms Yeah помещает зерна кукурузы в жестяную банку из-под газировки, которую нагревает с помощью спиртовой горелки. Юная китаянка вместе с 12-летней подругой Сяоюй решили повторить этот способ. Однако у девочек не было спиртовки, и поэтому они залили горючее во вторую жестянку, которую тоже стали разогревать. Искра от пламени попала в емкость со спиртом, и она взорвалась. Огонь перекинулся на одежду подростков. В результате они получили сильнейшие ожоги.