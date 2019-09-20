Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T19:44Z
https://ria.ru/20190920/1558943766.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_0:293:5616:3452_1036x0_80_0_0_c9a6bec3981e0c62b22c206da5faaa31.jpg
РИА Новости

В Китае девочка попыталась повторить рецепт из интернета и погибла

18:24 20.09.2019 (обновлено: 19:44 20.09.2019)
9367
© Depositphotos / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком
© Depositphotos / stokkete
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В Китае 14-летняя девочка по имени Жеже погибла, пытаясь сделать попкорн по рецепту с кулинарного канала на YouTube. Об этом сообщает South China Morning Post.
В ролике блогер Ms Yeah помещает зерна кукурузы в жестяную банку из-под газировки, которую нагревает с помощью спиртовой горелки. Юная китаянка вместе с 12-летней подругой Сяоюй решили повторить этот способ. Однако у девочек не было спиртовки, и поэтому они залили горючее во вторую жестянку, которую тоже стали разогревать. Искра от пламени попала в емкость со спиртом, и она взорвалась. Огонь перекинулся на одежду подростков. В результате они получили сильнейшие ожоги.
Стоп-кадр видео приготовления попкорна, опубликованный на YouTube-канале Ms Yeah
Стоп-кадр видео приготовления попкорна, опубликованный на Yotube-канале Ms Yeah
Стоп-кадр видео приготовления попкорна, опубликованный на YouTube-канале Ms Yeah
У Жеже обгорело 96 процентов тела, она скончалась в больнице. Сяоюй выжила, однако ей необходима пластическая операция.
Ms Yeah согласилась выплатить компенсацию семье погибшей. С родственниками Сяоюй еще ведутся переговоры.
Блогер отметила, что девочки не следовали ее указаниям в ролике, из-за чего и произошел несчастный случай. Она пообещала удалить со своего канала видео, которые могут привести к подобным ситуациям.
Планшет загорелся в кровати жителя английского графства Стаффордшир
25 июня, 16:53РИА Новости
Подросток чуть не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
3816891617
Обсудить 4
КитайВ мире
Рекомендуем
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
РИА
Новости
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Сезонное отключение горячей воды
Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Лента
новостей
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Алиса Адамова
Очевидец трагедии с девочкой в турецком отеле указал на ошибки врачей
Российский предприниматель Виктор Бут
Виктор Бут: первая за семь лет встреча с семьей была шоком, еле узнал дочь
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО
Американская модель, актриса Ким Кардашьян
Ким Кардашьян показала пораженное болезнью лицо
Кадр из сериала Васильевский остров
Умер актер из "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" Игорь Шибанов
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших в городе торговых центров
Люди во время штурма Зоны 51
На "штурм" "Зоны 51" собрались более двух тысяч человек
Здание посольства России в Эстонии
Посла России вызвали в МИД Эстонии после слов об освобождении от нацистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии властей Франции к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния