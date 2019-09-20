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РИА Новости

Трамп не знает, какой разговор с иностранным лидером вызвал жалобу разведки

18:21 20.09.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, какой из его разговоров с иностранными лидерами вызвал жалобу разведки. По его словам, он также не знает, кто на него жаловался.
"Я не знаю личность человека, который пожаловался", - сказал Трамп журналистам пула.
На вопрос, была ли жалоба вызвана его разговором в июле с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп ответил: "Я правда не знаю".
При этом, по словам Трампа, все его разговоры с иностранцами "вполне корректны, в том числе на самом высоком уровне", и проводятся открыто.
Белый дом в Вашингтоне
Вчера, 04:08РИА Новости
Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа
Президент США назвал жалобу "смехотворной" и заявил, что она подана из партийных соображений, то есть кем-то из его политических противников.
Жалобу в отношении президента США Дональда Трампа и его разговора с иностранным лидером подал представитель американской разведки на Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух бывших чиновников.
Ранее СМИ сообщали, что сотрудник американской разведки 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал Трамп, неизвестно, но беседа якобы содержала некое обещание. Предполагается, что обещание было настолько тревожным, что разведчик забил тревогу. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. Сам Трамп ранее назвал фейком публикацию в СМИ о том, что он якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров.
В свою очередь агентство Рейтер сообщает со ссылкой на источник, что жалобы разведчика касаются "многих действий" Трампа, а не только телефонного разговора с иностранным лидером.
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Вчера, 03:43РИА Новости
СМИ связали жалобу американского разведчика на Трампа с Украиной
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