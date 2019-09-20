Трамп не знает, какой разговор с иностранным лидером вызвал жалобу разведки

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, какой из его разговоров с иностранными лидерами вызвал жалобу разведки. По его словам, он также не знает, кто на него жаловался.

"Я не знаю личность человека, который пожаловался", - сказал Трамп журналистам пула.

На вопрос, была ли жалоба вызвана его разговором в июле с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп ответил: "Я правда не знаю".

При этом, по словам Трампа, все его разговоры с иностранцами "вполне корректны, в том числе на самом высоком уровне", и проводятся открыто.

Президент США назвал жалобу "смехотворной" и заявил, что она подана из партийных соображений, то есть кем-то из его политических противников.

Жалобу в отношении президента США Дональда Трампа и его разговора с иностранным лидером подал представитель американской разведки на Украине, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух бывших чиновников.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудник американской разведки 12 августа подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США Дональда Трампа с неким иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал Трамп, неизвестно, но беседа якобы содержала некое обещание. Предполагается, что обещание было настолько тревожным, что разведчик забил тревогу. Один из бывших чиновников заявил газете, что разговор был по телефону. Сам Трамп ранее назвал фейком публикацию в СМИ о том, что он якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров.