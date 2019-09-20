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РИА Новости

Иран уничтожит Саудовскую Аравию в случае войны, заявил лидер "Хезболлах"

18:21 20.09.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПортрет генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане
Портрет генерального секретаря движения Хезболлах Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Портрет генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото
ДАМАСК, 20 сен - РИА Новости. Иран уничтожит Саудовскую Аравию в случае войны между ними, заявил в пятницу лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.
По его словам, Иран "сильнее" всех угроз, так как иранский народ един. Он отметил, что угрозы американского президента Дональда Трампа провальны и он "выпрашивает" встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани.
В ходе своей речи Насрулла посоветовал Саудовской Аравии и ОАЭ прекратить войну в Йемене вместо того, чтобы закупать новые системы ПВО.
"Совет (Саудовской Аравии и ОАЭ): пересмотрите свои точки зрения, подумайте как следует, и не стоит делать ставку на войну против Ирана, потому что она вас уничтожит... вы уже начали платить цену войны против Йемена", - заявил Насрулла, речь которого транслировал телеканал al-Mayadeen.
По его словам, экономика обеих стран "стеклянная", как и небоскребы в ОАЭ.
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Вчера, 17:46РИА Новости
Трамп заявил, что США всегда готовы к военным мерам против Ирана
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Саудовская АравияОАЭХезболлаИранВ мире
Популярные комментарии
Рассмешили. Трампу достаточно отдать один приказ и от иранского режима ничего не останется.
20 сентября, 20:42
Руслан Белый
820001
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