Иран уничтожит Саудовскую Аравию в случае войны, заявил лидер "Хезболлах"

Портрет генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане. Архивное фото

Портрет генерального секретаря движения "Хезболлах" Хасана Насрулла на центральной улице одной из деревень в долине Бекаа в Ливане

ДАМАСК, 20 сен - РИА Новости. Иран уничтожит Саудовскую Аравию в случае войны между ними, заявил в пятницу лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла.

По его словам, Иран "сильнее" всех угроз, так как иранский народ един. Он отметил, что угрозы американского президента Дональда Трампа провальны и он "выпрашивает" встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани.

В ходе своей речи Насрулла посоветовал Саудовской Аравии и ОАЭ прекратить войну в Йемене вместо того, чтобы закупать новые системы ПВО.

"Совет (Саудовской Аравии и ОАЭ): пересмотрите свои точки зрения, подумайте как следует, и не стоит делать ставку на войну против Ирана, потому что она вас уничтожит... вы уже начали платить цену войны против Йемена", - заявил Насрулла, речь которого транслировал телеканал al-Mayadeen.