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РИА Новости

Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца

18:20 20.09.2019 (обновлено: 18:45 20.09.2019)
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© Фото : Национальная полиция УкраиныЗадержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
Задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
© Фото : Национальная полиция Украины
КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что намерен взять задержанного на поруки.
"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в 288 тысяч гривен (11,7 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила в Facebook, что в случае внесения залога "на него также будут возложены обязанности и применено электронное средство контроля". Какие именно обязанности, не уточняется.
В среду мужчина заблокировал мост в Киеве и угрожал взорвать его. Полиция провела спецоперацию. Злоумышленник был задержан. Взрывчатку при нем не обнаружили. В полиции сообщили, что мужчину подозревают в хулиганстве и ложном сообщении о минировании, обвинения в подготовке теракта ему предъявлять не будут.
Задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
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