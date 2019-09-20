Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца

КИЕВ, 20 сен – РИА Новости. Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.

Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что намерен взять задержанного на поруки.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в 288 тысяч гривен (11,7 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила в Facebook, что в случае внесения залога "на него также будут возложены обязанности и применено электронное средство контроля". Какие именно обязанности, не уточняется.