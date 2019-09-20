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РИА Новости

Мать, сестра и невеста Устинова ждут его на выходе из СИЗО

18:19 20.09.2019 (обновлено: 19:04 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМать и сестра актера Павла Устинова отвечают на вопросы журналистов у здания СИЗО №4
Мать и сестра актера Павла Устинова отвечают на вопросы журналистов у здания СИЗО №4
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Мать, сестра и невеста актера Павла Устинова ждут его около входа в московское СИЗО-4, передает корреспондент РИА Новости.
"Мой сын не увлекался политикой. Не знаю, изменит ли он свою гражданскую позицию", - сказала мать Устинова журналистам.
Мосгорсуд в пятницу освободил из СИЗО Устинова, осужденного Тверским судом Москвы на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца. Рассматривая дело, судья не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой. Генпрокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции - выпустить его на свободу.
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