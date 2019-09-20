Мать, сестра и невеста Устинова ждут его на выходе из СИЗО

"Мой сын не увлекался политикой. Не знаю, изменит ли он свою гражданскую позицию", - сказала мать Устинова журналистам.

Мосгорсуд в пятницу освободил из СИЗО Устинова, осужденного Тверским судом Москвы на 3,5 года колонии за вывих плеча у росгвардейца. Рассматривая дело, судья не стал приобщать видеоматериалы, представленные защитой. Генпрокуратура сочла приговор чрезмерно суровым и попросила назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы, а до рассмотрения апелляции - выпустить его на свободу.