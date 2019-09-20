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РИА Новости

Додон сообщил о предварительной договоренности с "Газпромом" по поставкам

18:30 20.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Молдавия и "Газпром" достигли предварительной договоренности о продлении на несколько лет действующего договора на поставку газа в республику, сообщил журналистам президент Молдавии Игорь Додон.
"Насчет соглашения между "Молдовагаз" и "Газпромом". Я так понимаю, что желание и открытость со стороны "Газпрома" в продлении нынешней формулы и нынешнего договора на несколько лет есть, предварительная договоренность есть", - сказал Додон журналистам на Молдо-российском экономическом форуме.
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи. 7 сентября 2019
7 сентября, 18:21РИА Новости
Додон сообщил, что договорился с Путиным о скидке на газ
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Игорь ДодонГазпромМолдавияРоссияЭкономика
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