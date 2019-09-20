Додон сообщил о предварительной договоренности с "Газпромом" по поставкам

КИШИНЕВ, 20 сен - РИА Новости. Молдавия и "Газпром" достигли предварительной договоренности о продлении на несколько лет действующего договора на поставку газа в республику, сообщил журналистам президент Молдавии Игорь Додон.

"Насчет соглашения между "Молдовагаз" и "Газпромом". Я так понимаю, что желание и открытость со стороны "Газпрома" в продлении нынешней формулы и нынешнего договора на несколько лет есть, предварительная договоренность есть", - сказал Додон журналистам на Молдо-российском экономическом форуме.