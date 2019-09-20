Эксперт оценил рост взаимодействия между Белоруссией и западными странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019. Архивное фото

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Визиты американских чиновников в Белоруссию и упрощение визового режима республики с ЕС являются мерами политического давления Минска на Москву, считает ведущий научный сотрудник Межкафедральной лаборатории финансово-экономических исследований ФФБД РАНХиГС Сергей Улюкаев.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл посетил Белоруссию 17-18 сентября, он провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем, а также встретился с представителями оппозиции. По итогам встреч на высшем уровне Хейл заявил о подготовке Вашингтона и Минска к взаимному возвращению послов. В пятницу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск принял решение о подписании соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с ЕС.

"На мой взгляд, это меры политического давления на Москву. Они достаточно эффективные и проявили свою эффективность и действенность в предыдущие годы. В принципе, это своего рода разменная карта и аргумент для дальнейших переговоров и торга между Россией и Белоруссией", - сказал РИА Новости эксперт.

"Вокруг чего мог бы быть торг и для чего нужна такая разменная карта и такое политическое давление? Для того, чтобы предоставить дополнительные аргументы в этих предстоящих переговорах", - отметил он.

По словам эксперта, переговоры между РФ и Белоруссией будут касаться экономических вопросов. "Политическое давление, как и прежде, будет предприниматься Белоруссией, и это логично и обосновано, на мой взгляд, с их стороны, для того, чтобы решить свои экономические вопросы, для того, чтобы выйти из торга с Москвой на коне", - подчеркнул Улюкаев.

Как отметил эксперт, торг между Россией и Белоруссией может касаться двух вопросов. "Вокруг тех преимуществ, которые Белоруссия как государство утрачивает вследствие налогового маневра России - раз. И вследствие некоторого пересмотра, по мнению Белоруссии, отношений вокруг газовых скидок - два", - сказал он.

Эксперт напомнил, что твердая цена на газ была зафиксирована по договоренности между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что эта цена примерно в два раза ниже той, по которой газ продается Россией в Европу.

"Разумеется, руководство Белоруссии в этом смысле ведет себя достаточно рационально. Оно от этих преимуществ, которые имело раньше во взаимоотношениях с Россией, и от этих выгод отказываться не готово. Или готово отказываться, но с наименьшим ущербом для себя. Для того чтобы этот наименьший ущерб для себя иметь, нужно предъявить какие-то козыри", - считает Улюкаев.

"Какие это козыри могут быть? Как и прежде - политического характера, и поэтому это - собственно говоря, то давление и те козыри, которые сейчас копит и потихонечку предъявляет руководство Белоруссии", - подытожил эксперт.