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РИА Новости

В Екатеринбурге пьяный водитель наехал на ребенка и двух женщин на тротуаре

18:14 20.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Автомобиль, за рулем которого был нетрезвый водитель, в Екатеринбурге выехал на тротуар и наехал на трех пешеходов, в том числе ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу СУ СК по Свердловской области.
"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург регионального СКР возбуждено уголовное дело по сообщению о причинении телесных повреждений троим пострадавшим, в том числе, малолетнему ребенку, в результате наезда на них автомашины", - говорится в релизе.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, что карается сроком вплоть до семи лет лишения свободы.
По версии следствия, днем 18 сентября мужчина 1984 года рождения, управляя автомашиной KIA Ceed, при движении на регулируемом перекрестке улиц 40-летия Октября - Уральских Рабочих, резко повернул направо с проезжей части, выехав на пешеходную зону, где на тротуаре наехал на трех человек. Только проехав еще несколько метров, водитель остановил машину.
По сведениям ГИБДД, у водителя обнаружены признаки алкогольного опьянения. Согласно предварительным данным, один из пострадавших, 9-летний мальчик, получил ушиб бедра, также пострадала 35-летняя женщина - она доставлялась в больницу с подозрением на перелом ключицы и сотрясением мозга. Третья пострадавшая, 65-летняя женщина, самостоятельно обратилась в травмпункт с ушибами.
В настоящее время следствие допрашивает свидетелей, назначает комплекс необходимых экспертиз, уточняет СУ СК.
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ГИБДД МВД РФСледственный комитет РФСвердловская областьЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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