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РИА Новости

В Минфине США рассказали о санкциях против Ирана

18:13 20.09.2019 (обновлено: 18:41 20.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана, заявил журналистам министр финансов Стивен Мнучин.
"Мы ввели санкции против центрального банка и фонда национального развития. Они будут отрезаны от нашей финансовой системы", - сказал Мнучин, выступавший с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
Трамп уточнил, что речь идет о центральном банке.
"Мы только что ввели санкции против Национального банка Ирана, это их система центрального банка", - сказал Трамп.
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Вчера, 17:41РИА Новости
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Минфин США уточнил, что в список санкций внесена также компания Etemad Tejarate Pars.
Санкции введены за "поддержку терроризма".
"Центральный банк Ирана предоставил миллиарды долларов Корпусу стражей исламской революции (КСИР), его подразделению "Кудс" и его подручным-террористам из "Хезболлах". Фонд национального развития, суверенный фонд Ирана, в чей попечительский совет входят президент, министр нефти и глава Центрального банка Ирана, являются крупным источником иностранной валюты для КСИР и подразделения "Кудс", - говорится в релизе министерства.
Компания Etemad Tejarate Pars используется для сокрытия финансовых переводов на закупку вооружений для министерства обороны, уточнили в министерстве.
"Открытое нападение Ирана на Саудовскую Аравию неприемлемо. Своими действиями министерство финансов бьет по важному механизму финансирования, который иранский режим использует для поддержки своей террористической сети, включая силы "Кудс", "Хезболлах" и других боевиков, которые сеют террор и дестабилизируют регион", - заявил Мнучин в релизе.
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По его утверждению, ЦБ и фонд национального благосостояния используются "для перевода резервов в иностранной валюте подручным-террористам".
США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает.
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