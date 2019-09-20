В Минфине США рассказали о санкциях против Ирана

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США ввели санкции против ЦБ и фонда нацразвития Ирана, заявил журналистам министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы ввели санкции против центрального банка и фонда национального развития. Они будут отрезаны от нашей финансовой системы", - сказал Мнучин, выступавший с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Трамп уточнил, что речь идет о центральном банке.

"Мы только что ввели санкции против Национального банка Ирана, это их система центрального банка", - сказал Трамп.

Минфин США уточнил, что в список санкций внесена также компания Etemad Tejarate Pars.

Санкции введены за "поддержку терроризма".

"Центральный банк Ирана предоставил миллиарды долларов Корпусу стражей исламской революции (КСИР), его подразделению "Кудс" и его подручным-террористам из "Хезболлах". Фонд национального развития, суверенный фонд Ирана, в чей попечительский совет входят президент, министр нефти и глава Центрального банка Ирана, являются крупным источником иностранной валюты для КСИР и подразделения "Кудс", - говорится в релизе министерства.

Компания Etemad Tejarate Pars используется для сокрытия финансовых переводов на закупку вооружений для министерства обороны, уточнили в министерстве.

"Открытое нападение Ирана на Саудовскую Аравию неприемлемо. Своими действиями министерство финансов бьет по важному механизму финансирования, который иранский режим использует для поддержки своей террористической сети, включая силы "Кудс", "Хезболлах" и других боевиков, которые сеют террор и дестабилизируют регион", - заявил Мнучин в релизе.

По его утверждению, ЦБ и фонд национального благосостояния используются "для перевода резервов в иностранной валюте подручным-террористам".