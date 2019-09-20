Посла России вызвали в МИД Эстонии после слов об освобождении от нацистов

ТАЛЛИН, 20 сен — РИА Новости. Посла России в Таллине Александра Петрова вызвали в МИД Эстонии, чтобы обсудить трактовки событий Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
Накануне о решении вызвать посла заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Он пояснил, что это связано с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики. Российский дипломат, в частности, отметил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, которые 75 лет назад освободили республику от немецко-фашистских захватчиков.
"С эстонской стороны была изложена ее трактовка того периода с упором на то, что Эстония оказалась "жертвой двух тоталитарных режимов". При этом "за немецкой оккупацией последовала советская", — говорится в сообщении посольства.
Российский посол подчеркнул, что его высказывание основано на фактах и личных наблюдениях.
"Чтобы убедиться в правоте этих слов, достаточно прийти 9 мая к монументу Воину-Освободителю на Таллинском военном кладбище и увидеть, как тысячи и тысячи людей — русские и эстонцы — возлагают цветы в память о советских солдатах, освободивших Европу от коричневой чумы", — сказал Петров.
Занимая ранее пост министра юстиции, Рейнсалу неоднократно поднимал вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации. Специальная комиссия при Минюсте заявила, что ущерб составил примерно 1,2 миллиарда евро.
Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации Советским Союзом стран Балтии в 1940 году не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени.