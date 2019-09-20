Посла России вызвали в МИД Эстонии после слов об освобождении от нацистов

ТАЛЛИН, 20 сен — РИА Новости. Посла России в Таллине Александра Петрова вызвали в МИД Эстонии, чтобы обсудить трактовки событий Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Накануне о решении вызвать посла заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Он пояснил, что это связано с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики. Российский дипломат, в частности, отметил, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских солдат, которые 75 лет назад освободили республику от немецко-фашистских захватчиков.

"С эстонской стороны была изложена ее трактовка того периода с упором на то, что Эстония оказалась "жертвой двух тоталитарных режимов". При этом "за немецкой оккупацией последовала советская", — говорится в сообщении посольства.

Российский посол подчеркнул, что его высказывание основано на фактах и личных наблюдениях.

"Чтобы убедиться в правоте этих слов, достаточно прийти 9 мая к монументу Воину-Освободителю на Таллинском военном кладбище и увидеть, как тысячи и тысячи людей — русские и эстонцы — возлагают цветы в память о советских солдатах, освободивших Европу от коричневой чумы", — сказал Петров.

Занимая ранее пост министра юстиции, Рейнсалу неоднократно поднимал вопрос о возмещении Россией ущерба от так называемой советской оккупации. Специальная комиссия при Минюсте заявила, что ущерб составил примерно 1,2 миллиарда евро.