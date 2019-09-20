Жители Лондона не разглядели "российской пропаганды" в "Маше и Медведе"

ЛОНДОН, 20 сен - РИА Новости, Мария Табак. Жители Лондона – и большие, и маленькие – после показа новых серий "Маши и Медведя" в кинотеатрах признаются в любви к мультсериалу, а вопрос о том, не считают ли они его частью "российской пропаганды", вызывает у них только удивление, передает корреспондент РИА Новости.

Мультсериал "Маша и Медведь" переведен на 36 языков и демонстрируется более чем в 100 странах, число его просмотров на YouTube превышает 50 миллиардов. Серия "Маша плюс каша" входит в десятку самых просматриваемых роликов видеохостинга и в Книгу рекордов Гиннеса-2019 как самый просматриваемый мультфильм. Семь новых серий мультсериала с пятницы можно будет увидеть в 89 кинотеатрах в Великобритании и Ирландии. Показы в кинотеатрах Vue на западе Лондона стартовали в пятницу днем.

В издании Times в ноябре прошлого года вышла публикация, в которой критики назвали мультсериал "элементом "кремлевской пропаганды" и инструментом "мягкой силы" России. Газета привела слова профессора Энтони Глиса из Букингемского университета, указавшего на напористость и решительность Маши, - по его мнению, "не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински" и "слишком много на себя берет".

Посольство РФ в Лондоне тогда с иронией отреагировало на публикацию в Times, предложив создать специальный центр для борьбы с "кремлевской пропагандой" в мультфильмах или "поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС".

"Это неприятно"

"Мы хорошо знаем этот мультфильм, дети были рады тому, что его можно посмотреть в кино, на большом экране. Все довольны. Это очень хороший и динамичный мультфильм для детей, мои дочери, им 3 и 5, растут на нем и еще на нескольких российских мультсериалах, "Смешарики" там, "Фиксики". Жалко, время показа фильма не очень удобное, моя старшая в школе. Ну ничего, либо с мамой сходит в выходные, либо скачаем потом и посмотрим дома", - рассказал РИА Новости сотрудник международной консалтинговой компании Александр, выходной день у которого совпал с днем премьеры.

На вопрос о том, не усматривает ли он, случайно, "кремлевскую пропаганду" в мультсериале, как некоторые эксперты Times, Александр удивленно развел руками.

"Те, кто так отозвался о работе российских аниматоров, скорее всего, не видели сам фильм, а просто преследовали какую-то свою цель, это неприятно. А когда в Лондон российские театры приезжают, балет, опера, Гребенщиков – это что, тоже пропаганда?" - сказал он.

По словам менеджера кинопоказов Vue UKand Ireland Джонни Карра, сеть кинотеатров очень гордится возможностью принять участие в праздновании 10-летия "Маши и Медведя". "Это уникальная возможность – увидеть любимых телевизионных персонажей в самом высоком качестве и с самым лучшим звуком, которые позволят и детям, и взрослым полностью окунуться в этот мир", - сказал ранее Карр.

Одна проблема Маши

Свою историю знакомства с "Машей и Медведем" РИА Новости рассказала Джейми, мама 7-летней Кейти.

"Ой, мы давно любим "Машу", а на большом экране – это двойное удовольствие. Моя дочь начала смотреть сериал сначала на итальянском, у нас папа итальянец, и поэтому мы стараемся, чтобы она больше слышала язык. В Италии, кстати, "Маша" очень популярна, намного более популярна, чем тут. Многие дети даже ходят с рюкзаками с "Машей". А так, мне кажется, этот мультик – шутливое отображение безусловной любви, которую мы испытываем к нашим детям, и того хаоса, который они привносят в нашу жизнь. Я чувствую особую привязанность к Медведю", - улыбаясь, рассказала Джейми.

Как и Александр, Джейми очень удивилась вопросу о "кремлевской пропаганде". "Говорить о российской пропаганде в этом контексте – бред. Это что, потому что там используется русский фольклор? Это означает, что Винни Пух – агент британского империализма? Нет, это просто очаровательные истории, которые мы можем смотреть вместе с детьми и смеяться вместе с ними", - добавила Джейми.