Москвичей попросили быть осторожными с парковкой из-за массовых мероприятий

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичей просят быть осторожными с парковкой в связи с перекрытиями и ограничениями движения во время проведения массовых мероприятий в ближайшие несколько дней, сообщает пресс-служба "Администратора Московского парковочного пространства" (АМПП).

В пресс-службе напомнили, что в выходные в столице ожидается несколько крупных массовых мероприятий, среди них: московский марафон, осенний мотофестиваль, международный фестиваль "Круг света". В центре города ожидается множество жителей и гостей столицы, а также мотоциклистов. В связи с данными мероприятиями на ряде улиц по всему городу будут действовать перекрытия и ограничения дорожного движения.