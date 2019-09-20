Москвичей попросили быть осторожными с парковкой из-за массовых мероприятий

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москвичей просят быть осторожными с парковкой в связи с перекрытиями и ограничениями движения во время проведения массовых мероприятий в ближайшие несколько дней, сообщает пресс-служба "Администратора Московского парковочного пространства" (АМПП).
В пресс-службе напомнили, что в выходные в столице ожидается несколько крупных массовых мероприятий, среди них: московский марафон, осенний мотофестиваль, международный фестиваль "Круг света". В центре города ожидается множество жителей и гостей столицы, а также мотоциклистов. В связи с данными мероприятиями на ряде улиц по всему городу будут действовать перекрытия и ограничения дорожного движения.
"ГКУ "АМПП" просит автомобилистов быть внимательнее при парковке и оставлять машины только в разрешенных для этого местах. Помните, что неправильно припаркованный автомобиль может стать помехой для других участников дорожного движения и угрозой для пешеходов", - говорится в сообщении.