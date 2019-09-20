Росздравнадзор: во всех регионах России сформированы запасы лекарств

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Запасы лекарственных препаратов, которых хватит на 3,5 месяца, сформированы во всех регионах России, закупки для льготников осуществлены на 80% от объема выделенного финансирования, сообщает Росздравнадзор.

Ранее сообщалось, что Минздрав принимает меры, чтобы не допустить дефицита жизненно важных лекарств из-за срыва госзакупок.

"К 1 сентября текущего года в регионах были сформированы товарные запасы лекарственных препаратов в объемах, достаточных для обеспечения пациентов в течение 3,5 месяцев", - говорится в сообщении.

За счет средств федерального бюджета для льготников на начало сентября закуплены препараты на сумму более 38 миллиардов рублей, что составляет 80% от объема выделенного финансирования, за счет средств региональных бюджетов - на сумму почти 93 миллиарда рублей, что составляет 81% от выделенного финансирования, уточнили в пресс-службе.

В целом за девять месяцев 2019 года количество серий лекарственных препаратов, поступивших в оборот на территории России, выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в ведомстве.