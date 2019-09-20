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РИА Новости
Культура

Земфира и "Ленинград" примут участие в музыкальном фестивале Parus в Дубае

17:48 20.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Земфира
Певица Земфира
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Певица Земфира . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Певица Земфира, группа "Ленинград" и танцовщик Сергей Полунин выступят на музыкальном фестивале Parus в Дубае, который пройдет с 31 октября по 3 ноября, сообщили организаторы мероприятия.
Рок-программа Земфиры, по словам организаторов, запланирована на вечер 2 ноября.
"Кроме этого, на сцене Events Arena гостей ждут группировка "Ленинград" и Loboda, Сергей Полунин – звезда балета XXI века с мировой премьерой соло-балета "Sacré", Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra", – говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что Loboda представит на мероприятии новую шоу-программу.
"В проекте примет участие один из феноменальных барабанщиков России и Европы Тим Иванов с премьерой нового шоу, финалист проекта "Песни" на ТНТ Максим Свобода, а также мастодонты западного рока, чьи имена мы пока держим в тайне", – отметил продюсер фестиваля Евгений Морозов.
Певица Земфира. Архивное фото
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В заключительный день фестиваля гости увидят Parus fight championship - спортивную арену с октагоном, на которой сразятся бойцы MMA российского клуба "Панкратион", а также спортсмены из ОАЭ, Великобритании, США, Иордании, Ливана, Белоруссии и Бразилии. Главным гостем программы станет чемпион в супертяжелом весе, действующий боец Bellator Сергей Харитонов. По замыслу организаторов, спортивный блок фестиваля будет связан с его музыкальной составляющей.
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КультураДубайЛенинградЗемфираОАЭРоссия
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