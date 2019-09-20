На Урале завершилось тестирование инклюзивных туристических маршрутов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Тестирование пяти новых инклюзивных туристических маршрутов завершилось в Свердловской области, сообщает в пятницу департамент информационной политики главы региона.

"В Свердловской области завершили тестирование пяти новых инклюзивных туристических маршрутов", - говорится в сообщении.

В проекте принимали участие представители общественных организаций, высших учебных заведений, руководители муниципалитетов, объектов показа.

"В Свердловской области ведется работа по развитию инклюзивного туризма. Была создана рабочая группа, в которую вошли представители органов власти, люди с ограниченными возможностями здоровья, общественных организаций, туриндустрии. Провели оценку состояния инфраструктуры, сформировали маршруты и приступили к тестированию на различных целевых группах", - приводятся в сообщении слова директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой.

По ее словам, участниками экспертного тура стали профессионалы турбизнеса из других регионов страны, а тестового тура - туристы с ограниченными возможностями здоровья.

"Для нас важно, чтобы путешествия по Свердловской области были доступны и комфортны для всех жителей Среднего Урала", - подчеркнула Туканова.

В туре "Инклюзивные маршруты Свердловской области" приняли участие представители общественных организаций из Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Республики Крым, отмечают власти.

В течение недели особенные туристы побывали в Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Невьянске, Нижнем Тагиле, где осмотрели самые популярные достопримечательности Свердловской области - границу Европа-Азия, музейный комплекс УГМК, Невьянскую наклонную башню, паломнический центр "Ганина яма", технопарк "Старый Демидовский завод", Ельцин Центр и другие.