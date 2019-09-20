Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T17:47Z
https://ria.ru/20190920/1558941898.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155011/26/1550112634_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_452a1da968a20b1f8b518555463d8f17.jpg
РИА Новости
Свердловская область

На Урале завершилось тестирование инклюзивных туристических маршрутов

17:47 20.09.2019
16
© РИА Новости / Павел ЛисицынЖилые дома в центре города Екатеринбурга
Жилые дома в центре города Екатеринбурга
© РИА Новости / Павел Лисицын
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Тестирование пяти новых инклюзивных туристических маршрутов завершилось в Свердловской области, сообщает в пятницу департамент информационной политики главы региона.
"В Свердловской области завершили тестирование пяти новых инклюзивных туристических маршрутов", - говорится в сообщении.
В проекте принимали участие представители общественных организаций, высших учебных заведений, руководители муниципалитетов, объектов показа.
"В Свердловской области ведется работа по развитию инклюзивного туризма. Была создана рабочая группа, в которую вошли представители органов власти, люди с ограниченными возможностями здоровья, общественных организаций, туриндустрии. Провели оценку состояния инфраструктуры, сформировали маршруты и приступили к тестированию на различных целевых группах", - приводятся в сообщении слова директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой.
По ее словам, участниками экспертного тура стали профессионалы турбизнеса из других регионов страны, а тестового тура - туристы с ограниченными возможностями здоровья.
"Для нас важно, чтобы путешествия по Свердловской области были доступны и комфортны для всех жителей Среднего Урала", - подчеркнула Туканова.
В парке Зарядье высадился культурный десант Свердловской области
19 сентября, 17:53Свердловская область
В парке "Зарядье" высадился культурный десант Свердловской области
В туре "Инклюзивные маршруты Свердловской области" приняли участие представители общественных организаций из Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Республики Крым, отмечают власти.
В течение недели особенные туристы побывали в Екатеринбурге, Первоуральске, Верхней Пышме, Невьянске, Нижнем Тагиле, где осмотрели самые популярные достопримечательности Свердловской области - границу Европа-Азия, музейный комплекс УГМК, Невьянскую наклонную башню, паломнический центр "Ганина яма", технопарк "Старый Демидовский завод", Ельцин Центр и другие.
"Главное - это доступный вход, пандус, лифты, и важно еще, чтобы экспозиция находилась на ровной поверхности, чтобы можно было подходить к экспонатам. И чтобы витрины устраивались на уровне глаз", - рассказала после посещения Музея-завода в Нижнем Тагиле Марина Гарафутдинова из Санкт-Петербурга, представитель общественной организации "На коляске без барьеров". Ее слова приводит департамент.
Дмитрий Медведев во время посещения готовящейся к открытию 1 сентября новой средней общеобразовательной школы микрорайона Российский в Ставрополе. 12 июля 2019
31 июля, 12:48РИА Недвижимость
Якутия и Свердловская область получат 460 млн рублей на строительство школ
000000
Обсудить 0
Свердловская областьСвердловская областьОбщество
Рекомендуем
Современная жилая застройка в Салехарде
На Ямале капитально отремонтировали более 90 домов
РИА
Новости
Каски рабочих
В ЯНАО в городе Губкинский строят дома для переселения из аварийного жилья
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ
Медведев подписал стратегию развития туризма в России до 2035 года
Высокоскоростной поезд Сапсан
РЖД назвали дату запуска модернизированного "Сапсана"
Лента
новостей
Вид на Екатеринбург
Объем размещения отходов в Свердловской области снизился на 5,6%
Задержание мужчины, угрожавшего взорвать мост в Киеве
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
Губернатор Курганской области Вадим Шумков
Глава Курганской области переназначил Елену Перминову сенатором от региона
Машины на парковке в Москве
Москвичей попросили быть осторожными с парковкой из-за массовых мероприятий
Министерство финансов США в Вашингтоне
В Минфине США рассказали о санкциях против Ирана
Михаил Фридман
Представитель Фридмана опроверг данные о предъявленных в Испании обвинениях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл во время встречи в Минске. 17 сентября 2019
Эксперт оценил рост взаимодействия между Белоруссией и западными странами
Разгрузка угля в одесском порту Южный
Третье судно с углем из Колумбии прибыло на Украину
Табличка посольства Российской Федерации в Берлине
Посольство России контактирует со следствием по делу об убийстве в Берлине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17МИД прокомментировал претензии французский властей к Sputnik и RT
09:14МИД прокомментировал вопрос о безопасности Вышинского на Украине
09:12Трамп считает политику США на Украине бессмысленной, пишут СМИ
09:08МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
09:05Скабеева резко ответила украинской журналистке на слова о "трупе" России
09:02Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
08:59Открытое горение ликвидировано в цеху на Урале
08:52МИД Ирана прокомментировал новые санкции США
08:49Экс-участник "Дома-2" устроил ДТП на МКАД и скрылся с места аварии
08:36В ЛНР заявили о двух обстрелах стороны украинских силовиков за сутки
08:13Открытое горение в торговом центре во Владивостоке ликвидировано
08:13Пожар в цеху на Урале локализовали на площади две тысячи "квадратов"
07:55В МЧС назвали площадь пожара в ТЦ во Владивостоке
07:54В Москве и области объявили "оранжевый" уровень погодной опасности
07:50Появилось видео последствий пожара в торговом центре во Владивостоке
07:40В Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма
07:08Пушков оценил слова главы МИД Украины о деградации санкций против России
06:56Стас Михайлов и певица Слава спели о свадьбе мечты в новом сингле
06:38В Венесуэле обнародовали видео встречи Гуаидо с лидерами наркокартеля
06:28Четыре человека пострадали из-за тайфуна на юге Японии
Лента новостейМолния