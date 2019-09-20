РЖД назвали дату запуска модернизированного "Сапсана"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. РЖД 18 декабря 2019 года отправит в первый рейс модернизированный высокоскоростной поезд "Сапсан" с розетками в креслах, сообщила компания.

Глава дирекции скоростного сообщения РЖД Антон Петров в мае сообщал журналистам, что РЖД обновят интерьер курсирующих высокосортных поездов "Сапсан", сделав сиденья в шоколадно-бежевых тонах, и добавят розеток. "ОАО "РЖД" открыло продажи билетов на модернизированный поезд "Сапсан", который начнет курсировать между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом с 18 декабря", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.

Компания напоминает, что в этом году отмечается десятилетие регулярного движения "Сапсанов" между Санкт-Петербургом и Москвой, которое было открыто в декабре 2009 года. "К этому событию приурочены изменения как в интерьере модернизированного поезда (замена обивки и чехлов кресел, цветовое оформление салонов), так и изменения, направленные на повышение комфорта в пути следования. Учитывая пожелания пассажиров, в креслах предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств и USB-разъемы", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в поезде произведена замена освещения с добавлением функции регулировки яркости в зависимости от времени суток, установлены кулеры с питьевой водой, заменены оконные затемняющие шторы. Для самых маленьких пассажиров организована детская зона с игровым уголком в вагоне № 10, а в туалетной комнате вагона № 9 появился пеленальный столик.

"В первую очередь при модернизации поезда инженеры руководствовались пожеланиями пассажиров, которые неоднократно обращали внимание на отсутствие розеток и возможности регулировки освещения, выражали желание предусмотреть больше комфорта для пассажиров с детьми. Благодаря отзывам клиентов были приняты решения о введении новшеств, а для выбора дизайнерского решения в оформлении ОАО "РЖД" проводило голосование в сети интернет", - поясняют РЖД.