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РИА Новости

Москва считает санкции США против иранского банка нелегитимными

17:41 20.09.2019 (обновлено: 17:47 20.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства иностранных дел России . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва считает новые санкции США против Национального банка Ирана нелегитимными, намерена продолжать сотрудничество с Тегераном, в том числе, в банковской сфере, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния", - сказал Кабулов.
"Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере. Никаким образом это не повлияет", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером заявил, что США ввели санкции против Национального банка Ирана. По его словам, это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну. В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был "последним источником средств" для властей Ирана.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:46РИА Новости
Трамп заявил, что США всегда готовы к военным мерам против Ирана
Национальный банк Ирана - крупнейший коммерческий финансовый институт в стране с активами, которые в 2016 году оценивались примерно в 80 миллиардов долларов и с 3 тысячами отделений по всему Ирану.
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