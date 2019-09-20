Москва считает санкции США против иранского банка нелегитимными

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Москва считает новые санкции США против Национального банка Ирана нелегитимными, намерена продолжать сотрудничество с Тегераном, в том числе, в банковской сфере, заявил РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния", - сказал Кабулов.

"Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере. Никаким образом это не повлияет", - добавил он.

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером заявил, что США ввели санкции против Национального банка Ирана. По его словам, это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну. В свою очередь министр финансов Стивен Мнучин заявил, что банк был "последним источником средств" для властей Ирана.