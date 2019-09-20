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РИА Новости

США ввели санкции против Национального банка Ирана

17:34 20.09.2019 (обновлено: 18:19 20.09.2019)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
Президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Северной Каролине. 9 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.
"Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", — сказал Трамп журналистам.
Отвечая на вопрос о возможных военных мерах против Ирана, американский лидер заявил, что США "всегда готовы", сообщает Рейтер.
В свою очередь, министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Нацбанк был "последним источником средств" для Тегерана.
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В Пентагоне оценили ответственность Ирана за атаку на саудовские НПЗ
После объявления из Вашингтона директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов заявил РИА Новости, что Москва не считает односторонние санкции легитимными.
"На наши подходы к Ирану это не окажет влияния. <…> Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере", — сказал дипломат.
Национальный банк Ирана — крупнейший коммерческий финансовый институт в стране. Его активы в 2016 году оценивались примерно в 80 миллиардов долларов. У банка около трех тысяч отделений по всей стране.

Нападение на нефтяные объекты

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
Несмотря на то что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Вчера, 08:00РИА Новости
Загадка "атаки дронов": она была выгодна многим, но только не Ирану
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Тоталитарный режим сша не знает границ
20 сентября, 18:54
Семенов Алексей
130106271
А ля "Пробирка" в действии, и даже не заморачиваются.
20 сентября, 18:13
АААлекс. А.
1900001
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