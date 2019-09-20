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РИА Новости

Найдено возможное место крушения корабля апостола Павла

17:30 20.09.2019 (обновлено: 19:41 20.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вдовин / Перейти в фотобанкРепродукция иконы Андрея Рублева "Апостол Павел" из собрания Государственной Третьяковской галереи
Репродукция иконы Андрея Рублева Апостол Павел из собрания Государственной Третьяковской галереи
© РИА Новости / Владимир Вдовин
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Представители Института поиска и исследования Библии (BASE) заявили, что нашли якоря, которые якобы были сброшены с корабля апостола Павла на Мальте. Об этом организация сообщила на своем сайте.
Согласно христианской традиции, кораблекрушение произошло примерно в 60-м году нашей эры. С судна сбросили четыре якоря, однако оно все равно село на мель, а корму его разбили волны. Бывшие на борту спаслись на острове Мальта.
Сотрудники BASE утверждают, что подводники нашли якоря у южного побережья острова, в бухте Святого Томаса. При этом на Мальте, в северной ее части, есть бухта Святого Павла, где, как считалось раньше, и высадились спасшиеся.
Хорошо сохранился лишь один из якорей, однако исследователи уверены, что находка косвенно указывает на бухту Святого Томаса как на место крушения.
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Новости - Религия и мировоззрениеМальта
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