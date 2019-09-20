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РИА Новости

Медведев оценил планы США прорвать российскую ПВО

17:25 20.09.2019 (обновлено: 20:34 20.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме "Среда для жизни: города" в Великом Новгороде
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на форуме Среда для жизни: города в Великом Новгороде
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ОСТРОВ ЛИПНО (Новгородская обл.), 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание американского генерала о планах преодоления российской ПВО в Калининградской области.

"С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: "Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи с председателем Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. 13 сентября 2019
Дмитрий Медведев
Глава правительства напомнил о ситуации с нефтяными объектами компании Saudi Aramco, которые были разрушены при помощи беспилотников, несмотря на наличие противоракетной обороны и установок Patriot.
"Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию", — заключил Медведев.
Интересное положение. В США пообещали все бросить. На Калининград
Вчера, 17:07Акценты
Интересное положение. В США пообещали все бросить. На КалининградИм бы самоанализом заняться, а они самовнушением себя тешат. Красуются. Но иногда и зеркало теряет терпение.
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
Детали не приводятся, но сказано, что план подразумевает "всестороннюю" операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Нападение на нефтяные объекты

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
Несмотря на то что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 14:02РИА Новости
В Кремле прокомментировали слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
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Обсудить 30
Атака на НПЗ в Саудовской АравииМайк ПомпеоВВС СШАДмитрий МедведевМинистерство обороны СШАСаудовская АравияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Россия и США померялись ракетами. Наши оказались длиннее.
20 сентября, 19:07
sizif8
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Уважаю Медведева. Буду за него в 2024 году голосовать.
20 сентября, 20:41
Можем Повторить
71101211
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