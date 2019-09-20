Медведев оценил планы США прорвать российскую ПВО

ОСТРОВ ЛИПНО (Новгородская обл.), 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание американского генерала о планах преодоления российской ПВО в Калининградской области.

"С одной стороны, не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать. Но когда подобное происходит, хочется сказать нашим коллегам: "Они бы лучше занимались своим основным делом и лучше смотрели на то, что происходит, например, с их противоракетной обороной и теми средствами ПРО, которые создаются Соединенными Штатами". Дмитрий Медведев

Глава правительства напомнил о ситуации с нефтяными объектами компании Saudi Aramco, которые были разрушены при помощи беспилотников, несмотря на наличие противоракетной обороны и установок Patriot.

"Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи, которые не имеют никаких шансов на реализацию", — заключил Медведев.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.

Детали не приводятся, но сказано, что план подразумевает "всестороннюю" операцию с комбинированными ударами с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Нападение на нефтяные объекты

Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.

Несмотря на то что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.