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РИА Новости
Медиавойны

В МИД призвали ОБСЕ повлиять на Киев из-за ситуации с журналистами из Крыма

17:22 20.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВАРШАВА, 20 сен - РИА Новости. Российская делегация на совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве призвала главу БДИПЧ оказать влияние на украинские власти, которые преследуют крымских журналистов за посещение конференции, сообщил РИА Новости замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.
В Варшаве проходит двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека. Представители Украины при поддержке своих союзников, в частности, Канады и США, ежедневно пытаются прервать выступления представителей Крыма. До настоящего времени им это не удалось. В свою очередь, "постпред президента Украины в Крыму", офис которого находится в Херсонской области Украины, Антон Кориневич на своей странице в Facebook заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку участию представителей Крыма в совещании. Кориневич также подчеркнул, что в отношении участников крымской делегации открыто уголовное производство за нарушение порядка "въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
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"Мы только что провели встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) госпожой (Ингибьёрг Сольрун) Гисладоттир. Привлекли ее внимание к ситуации, к информации о том, что против представителей российского Крыма за их участие в варшавском обзорном совещании заведены уголовные дела. Формально - за нарушение режима въезда-выезда с "временно оккупированной территории автономной республики Крым", как сказано в официальной цитате, ну и за их участие в варшавском обзорном совещании по человеческому измерению ОБСЕ", - рассказал Лукьянцев.
"Мы сказали, что это совершенно недопустимо, что речь идет о попытке воспрепятствовать реализации крымчанами права на свободу выражения мнения, а также это явное проявление репрессий в отношении представителей гражданского общества за их контакты с международными организациями", - добавил он.
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Лукьянцев отметил, что российская сторона считает такую ситуацию совершенно недопустимой. "Мы обратились к директору БДИПЧ с настойчивым призывом, чтобы она проявила принципиальность и вмешалась в эту ситуацию и, в частности, оказала влияние, давление на власти Украины с тем, чтобы они положили конец подобной практике", - сказал собеседник агентства.
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МедиавойныГригорий ЛукьянцевБДИПЧ ОБСЕОБСЕМИД РФКрымРоссияУкраинаВ мире
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