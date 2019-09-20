Белый дом запросил дополнительные средства на стену на границе с Мексикой

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по выделению дополнительных средств на строительство новых заграждений на границе с Мексикой, сообщает газета Washington Post со ссылкой на чиновников в американской администрации.

Чиновники сообщают, что Белый дом запросил у министерства внутренней безопасности США дополнительные 5 миллиардов долларов на финансирование стены в 2020 году. Если этот план не получит одобрения, администрация намерена взять дополнительные 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона.

Кроме того, по словам источников, старший советник Трампа Джаред Кушнер провел 11 сентября встречу в Белом доме, на которой обсуждался план по оказанию давления на членов конгресса с целью возместить 3,6 миллиарда долларов, выделенные Пентагоном на строительство стены на границе с Мексикой.

Как сообщает газета со ссылкой на полученные документы, содержащие планы по выделению средств, строительство стены потребует выделения 18,4 миллиарда долларов до 2020 года, что "намного превышает" данные, официально обнародованные администрацией. Отмечается, что стоимость одной мили стены составляет более 36 миллионов долларов.

Кроме того, согласно документам администрации США, правительству также потребуется приобрести участок земли, на котором предполагается построить около 200 миль стены.

Ранее Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году. Администрация Трампа заявила, что возьмет около 3,6 миллиарда долларов на строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.