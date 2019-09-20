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РИА Новости

СК возбудил дело об истязании приемных детей под Смоленском

17:18 20.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 63-летней жительницы Смоленской области, которая подозревается в том, что систематически избивала приемных детей и родную дочь, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
Ранее СУСК РФ по Смоленской области начало проверку сообщений СМИ о том, что в поселке Остер Рославльского района женщина жестоко обращается с приемными детьми. По данным смоленского портала Readovka, мать семейства, в котором воспитывались восемь приемных детей, в приступе необъяснимой агрессии неоднократно избивала своих детей и мужа, угрожала им оружием. В пресс-службе УМВД РФ по региону РИА Новости подтвердили, что к ним поступило заявление о том, что к детям в многодетной приемной семье применялась физическая сила, начата проверка.
По данным районной администрации, местный житель Александр Рыжиков взял на воспитание шестерых детей 2005-2010 годов рождения. Органы опеки проверяли семью согласно действующему законодательству, также с детьми работали все необходимые специалисты, проблем не было, утверждают власти. Но вечером 11 сентября стало известно, что супруга приемного родителя, Наталья Матвеенкова, во время ссоры побила 14-летнюю приемную девочку. Ее доставили в Рославльскую ЦРБ, вскоре Рыжиков привез туда остальных приемных детей и отказался от обязанностей приемного родителя по семейным обстоятельствам.
"По результатам процессуальной проверки в отношении 63-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении СУСК.
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"Предварительно установлено, что в семье жительницы села Остер Рославльского района воспитываются восемь детей, шестеро из которых - приемные. Женщина систематически наносила побои своей 11-летней дочери, а также двум детям 10 и 14 лет, взятым под опеку, тем самым причиняя им психические и физические страдания", - информирует следствие.
В настоящее следователи СК устанавливают все обстоятельства данного преступления, изучают условия проживания и воспитания детей. Все дети изъяты из семьи и находятся в лечебном учреждении, отмечает следственное управление. Кроме того, отдельно проводится процессуальная проверка на предмет халатности в отношении должностных лиц органов системы профилактики, которые работали с семьей.
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