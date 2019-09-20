В калининградском зоопарке у пары гигантских муравьедов родился детеныш

КАЛИНИНГРАД, 20 сен - РИА Новости. Детеныш появился на свет у единственной в России пары гигантских муравьедов Лектора и Кайи, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"В Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов родился детеныш. Родителями стали самка гигантского муравьеда по кличке Кайя и самец Лектор. Роды длились около часа, за процессом внимательно следили специалисты зоопарка", - сказала Михайлова.

Она рассказала, что сейчас мать с детенышем находятся в зимнем павильоне, она самостоятельно кормит малыша. Пол новорожденного пока неизвестен. Рацион Кайи для поддержания лактации увеличен на 25%. Киперы, работающие с муравьедами, стараются обеспечить максимальный покой животным.

Муравьеды питаются материнским молоком примерно до шестимесячного возраста. Мать носит детеныша на спине, ближе к хвосту. Она не расстается с ним от его рождения до следующей беременности. Благодаря схожей с матерью окраске, детеныш практически не заметен.

"В начале марта этого года специалисты Калининградского зоопарка предприняли несколько попыток объединить муравьедов для получения потомства. Беременность у этих животных длится около 190 дней. Так что, зоологи и ветврачи были готовы к появлению детеныша", - добавила Михайлова.