В калининградском зоопарке у пары гигантских муравьедов родился детеныш

КАЛИНИНГРАД, 20 сен - РИА Новости. Детеныш появился на свет у единственной в России пары гигантских муравьедов Лектора и Кайи, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
"В Калининградском зоопарке у единственной в России пары гигантских муравьедов родился детеныш. Родителями стали самка гигантского муравьеда по кличке Кайя и самец Лектор. Роды длились около часа, за процессом внимательно следили специалисты зоопарка", - сказала Михайлова.
Она рассказала, что сейчас мать с детенышем находятся в зимнем павильоне, она самостоятельно кормит малыша. Пол новорожденного пока неизвестен. Рацион Кайи для поддержания лактации увеличен на 25%. Киперы, работающие с муравьедами, стараются обеспечить максимальный покой животным.
Муравьеды питаются материнским молоком примерно до шестимесячного возраста. Мать носит детеныша на спине, ближе к хвосту. Она не расстается с ним от его рождения до следующей беременности. Благодаря схожей с матерью окраске, детеныш практически не заметен.
"В начале марта этого года специалисты Калининградского зоопарка предприняли несколько попыток объединить муравьедов для получения потомства. Беременность у этих животных длится около 190 дней. Так что, зоологи и ветврачи были готовы к появлению детеныша", - добавила Михайлова.
Единственную в России пару гигантских муравьедов Калининградский зоопарк получил в рамках программы по сохранению и размножению этого вида Европейской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов (EAZA). В декабре 2017 года в Калининград из Пражского зоопарка прибыл самец муравьеда по кличке Лектор 2016 года рождения. В марте 2018 года из зоопарка Йесперхус (это большой парк развлечений, расположенный близ города Нюкёбинг на острове Морс в Дании) прибыла его ровесница - самка по кличке Кайя.