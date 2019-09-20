Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Примеси в водопроводной воде стали причиной десятков тысяч онкологических заболеваний, выяснила научная группа из США. Выводы ученых опубликованы на портале Примеси в водопроводной воде стали причиной десятков тысяч онкологических заболеваний, выяснила научная группа из США. Выводы ученых опубликованы на портале Phys.org

Специалисты проанализировали, как канцерогенные химикаты в более чем 48 тысячах систем водоснабжения влияют на здоровье человека. Они определили, что в совокупности 22 канцерогена были связаны с развитием рака у ста тысяч пациентов, пивших такую воду.

"В реальности люди подвержены воздействию совокупности химикатов, поэтому важно начать анализ комбинированного воздействия нескольких загрязнителей на здоровье человека", — подчеркивает ведущий автор работы Сидни Эванс.

Наибольшую опасность представляют примеси мышьяка, урана, радия, а также побочные продукты дезинфекции. Обычно такие системы водоснабжения обслуживают небольшие населенные пункты, а их чистота зависит от грунтовых вод.

Как отмечают исследователи, риск возникновения онкологии из-за химикатов в водопроводной воде на два порядка выше, чем минимальный риск развития рака, равный одному на миллион.