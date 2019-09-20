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РИА Новости

Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком

17:18 20.09.2019 (обновлено: 18:02 20.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Примеси в водопроводной воде стали причиной десятков тысяч онкологических заболеваний, выяснила научная группа из США. Выводы ученых опубликованы на портале Phys.org.
Специалисты проанализировали, как канцерогенные химикаты в более чем 48 тысячах систем водоснабжения влияют на здоровье человека. Они определили, что в совокупности 22 канцерогена были связаны с развитием рака у ста тысяч пациентов, пивших такую воду.
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"В реальности люди подвержены воздействию совокупности химикатов, поэтому важно начать анализ комбинированного воздействия нескольких загрязнителей на здоровье человека", — подчеркивает ведущий автор работы Сидни Эванс.
Наибольшую опасность представляют примеси мышьяка, урана, радия, а также побочные продукты дезинфекции. Обычно такие системы водоснабжения обслуживают небольшие населенные пункты, а их чистота зависит от грунтовых вод.
Как отмечают исследователи, риск возникновения онкологии из-за химикатов в водопроводной воде на два порядка выше, чем минимальный риск развития рака, равный одному на миллион.
Снижение количества загрязнителей в воде может положительно повлиять на здоровье населения, считают ученые.
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Надо чтобы воду в бутылках покупали больше. Торговля воздухом и водой самый прибыльный бизнес.
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ЧГЧе Гевара
2800203
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