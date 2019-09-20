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РИА Новости

Страны ЕАЭС гармонизируют валютный контроль к 2024 году

17:04 20.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры России и США
Денежные купюры России и США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Страны Евразийской экономического союза (ЕАЭС) - Армения, Белоруссия, Киргизия и Россия - к 2024 году гармонизируют нормы валютного контроля, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации, и первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов на заседании совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) подпишет от имени РФ соответствующее соглашение.
"Соглашение о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации" предусматривает поэтапную гармонизацию норм валютного регулирования всех стран-членов союза к 1 января 2024 года.
Согласно ему, стороны обязуются не применять валютных ограничений в расчетах между резидентами государств–участников, если эти расчеты осуществляются на территории ЕАЭС.
Помимо этого, резиденты стран, подписавших соглашение, смогут осуществлять расчеты по операциям в национальных валютах стран ЕАЭС без использования счетов в уполномоченных банках. Кроме того, согласно документу, резиденты стран-участниц соглашения смогут без ограничений открывать счета в банках любых государств ЕАЭС и осуществлять по ним операции в соответствии с законодательством той страны, где открыты эти счета.
Участники соглашения также обязуются гармонизировать ответственность – как административную, так и уголовную - за нарушения валютного законодательства.
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