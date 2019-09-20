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РИА Новости

В Зальцбурге в возрасте 106 лет скончался австриец, переживший 4 концлагеря

17:02 20.09.2019
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CC0 / Public Domain / Еврейка из Венгрии с детьми идут в газовые камеры Освенцима, май или июнь 1944 года
Еврейка из Венгрии с детьми идут в газовые камеры Освенцима, май или июнь 1944 года
CC0 / Public Domain /
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самый старый австриец, переживший Холокост и четыре концентрационных лагеря, Марко Файнгольд скончался в возрасте 106 лет в Зальцбурге из-за воспаления легких, сообщает агентство APA со ссылкой на его семью.
Файнгольд родился в 1913 году в Банска-Бистрице (ныне город в Словакии) и вырос в Вене. В 1939 году он был арестован и в 1941 году сослан в концентрационный лагерь Освенцим. Файнгольд провел несколько лет в концентрационных лагерях Германии: в Нойенгамме, Дахау, Бухенвальде.
После освобождения в 1945 году он поселился в Зальцбурге, где многие годы являлся президентом еврейской общины города. В 2017 году он был награжден 17-й премией Европейской академии наук и искусств за заслуги в области терпимости и диалога.
"Мои мысли с его семьей, которой я бы хотел выразить мои глубочайшие соболезнования. Он пережил террор нацистского режима, он был важным свидетелем того времени", - приводит агентство слова президента Австрии Александра Ван дер Беллена.
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"Он всегда напоминал нам, что наша историческая ответственность заключается в том, чтобы зверства Холокоста никогда не были забыты и никогда не повторились", - отметили в совместном заявлении канцлер Австрии Бригитте Бирляйн и министр иностранных дел страны Александер Шалленберг.
Фангольд будет похоронен 23 сентября на еврейском кладбище в Зальцбурге.
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Бригитте БирляйнАлександр Ван дер БелленАушвиц-Биркенау (концлагерь)ХолокостАвстрия
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