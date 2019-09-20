Николай Коляда приглашает на Урал в культурное паломничество

"Я вам правду скажу: когда мы приезжаем за границу, нас всегда спрашивают, чем знаменит наш город. Я говорю так: наш город знаменит тем, что у нас театры - один другого лучше. Прекрасный Театр оперы и балета, который Вячеслав Самодуров поднял очень высоко. Сколько у театра "Золотых масок"! Не меньше двадцати "масок" у Театра музыкальной комедии, который любят не только в России, но и за рубежом. Какой замечательный у нас Театр кукол! Он известен еще и тем, что проводит фестиваль "Петрушка Великий" раз в два года. Это невероятно престижный фестиваль! Театр юного зрителя, где только что завершился фестиваль "Реальный театр", который называют провинциальной "Золотой маской". Лучшие спектакли со всей России "съезжаются" на него в Екатеринбург…", - рассказал Коляда РИА Новости.