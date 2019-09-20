"Я вам правду скажу: когда мы приезжаем за границу, нас всегда спрашивают, чем знаменит наш город. Я говорю так: наш город знаменит тем, что у нас театры - один другого лучше. Прекрасный Театр оперы и балета, который Вячеслав Самодуров поднял очень высоко. Сколько у театра "Золотых масок"! Не меньше двадцати "масок" у Театра музыкальной комедии, который любят не только в России, но и за рубежом. Какой замечательный у нас Театр кукол! Он известен еще и тем, что проводит фестиваль "Петрушка Великий" раз в два года. Это невероятно престижный фестиваль! Театр юного зрителя, где только что завершился фестиваль "Реальный театр", который называют провинциальной "Золотой маской". Лучшие спектакли со всей России "съезжаются" на него в Екатеринбург…", - рассказал Коляда РИА Новости.
Николай Коляда приглашает на Урал в культурное паломничество
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости, Карина Ивашко. Известный российский драматург и театральный режиссёр Николай Коляда в День Свердловской области, который состоялся в столичном парке "Зарядье" в рамках IV Фестиваля РГО "Открываем Россию заново. Вместе", выступил в качестве популяризатора Екатеринбурга как культурной столицы Урала и призвал россиян отправиться в культурное паломничество.
На фестивале Русского географического общества, где Свердловская область приняла участие впервые, но с большим размахом, худрук "Коляда-Театра" и номинант "Золотой маски", вполне ожидаемо, сделал акцент на том, что ему ближе. В лекции "Мой Урал" он рассказал гостям о театрах Екатеринбурга.
В Екатеринбурге работают еще и Театр современного танца "На грани", Театр на Волхонке, Камерный театр, Театр балета "Щелкунчик", наконец, Коляда-Театр…
"В моем театре мы проводим фестиваль "Коляда-Plays", который тоже известен в театральном мире. В Камерном театре сейчас готовят серию спектаклей по пушкинскому циклу "Повести Белкина" - мои ученики, между прочим, ставят - Ирина Васьковская и Ярослава Пулинович. Театр балета "Щелкунчик" - наш детский театр, который летом завоевал на международном фестивале в Крыму "Земля. Театр. Дети" главные награды… Я боюсь кого-нибудь забыть, но могу уверенно сказать: все, что касается культуры в Екатеринбурге, у нас на высочайшем уровне. И афиша у нас такая, что глаза разбегаются! И я говорю не только о театре, но и выставках, о творческих встречах… Как в Москве - будь ты бабушка или хипстер, что-то найдётся на твой вкус", - уверяет драматург.