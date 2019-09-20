Россия и Таиланд обсудили на двухдневном форуме цифровое сотрудничество

БАНГКОК, 20 сен – РИА Новости. Представители государственных и частных телекоммуникационных структур России и Таиланда обсудили цифровое сотрудничество двух стран на форуме, который прошел в Бангкоке 19 и 20 сентября.

Организаторами форума стали министерство связи и массовых коммуникаций России и Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда (НКТТ).

"Это первый российско-таиландский форум. Год назад мы договорились с нашими коллегами о его проведении, и первый блин точно не получился комом, потому что мы видели, что в момент максимального посещения в зале присутствовали более 100 человек с обеих сторон", - сказал российским журналистам в пятницу после закрытия форума заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин, возглавлявший российскую делегацию.

Он отметил, что и российская, и таиландская делегации были представительными, а обсужденные темы вызвали у представителей обеих сторон значительный интерес.

"Тот набор тем, который вчера и сегодня был обсужден, показывает, что российско-таиландское сотрудничество в телекоммуникационной теме достаточно всеобъемлюще, потому что это касается и средств массовой информации, и производства контента, и управления интернетом, и OTT-сервисов, кибербезопасности, "умного города", и борьбы с фейковыми новостями", - сказал замглавы Минкомсвязи.

"Мы довольны еще тем, что российские и тайские участники не ограничились только участием в заседаниях и разговорами о перспективах сотрудничества, но и активно использовали форум, чтобы проводить двусторонние переговоры уже по конкретным проектам взаимодействия в телекоммуникационной сфере", - добавил Волин.

Глава таиландской делегации, генеральный секретарь НКТТ Таиланда Такхон Тханасит отметил на открытии форума, что ускоренное развитие телекоммуникационных и телевещательных технологий в последние годы превратили телекоммуникации в неотъемлемую составляющую бизнеса и повседневной жизни людей.

"Форум продвинет дальше двустороннее сотрудничество между нашими странами с целью достижения Таиландом и Российской Федерацией высокого уровня экономического благосостояния, основанного на ускоренном технологическом развитии", - сказал он.

Бангкокский форум стал первым из серии двусторонних мероприятий, запланированных в рамках исполнения совместного заявления Минкомсвязи России и НКТТ Таиланда, подписанного сторонами в мае 2017 года, которым определяются три основные сферы сотрудничества: международный роуминг мобильных устройств, цифровое телевещание и безопасность пользования телекоммуникациями. Договоренности о проведении форума были достигнуты сторонами в ноябре 2018 года.