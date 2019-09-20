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РИА Новости

В полиции рассказали о погибшем в московском метро сотруднике

16:55 20.09.2019
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© АГН "Москва"Обстановка на месте стрельбы у станции метро "Рязанский проспект"
Обстановка на месте стрельбы у станции метро Рязанский проспект
© АГН "Москва"
Обстановка на месте стрельбы у станции метро "Рязанский проспект". Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Старший лейтенант полиции Максим Веялко, погибший от огнестрельных ранений 18 сентября на станции метро "Рязанский проспект", работал в отделе собственной безопасности УВД на Московском метрополитене с 2018 года, а до этого - 5 лет оперуполномоченным отделения уголовного розыска, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"Оперуполномоченный по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД на Московском метрополитене ГУМВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Максим Веялко свою служебную деятельность начал в 2013 году в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска 9 отдела полиции УВД на Московском метрополитене, в 2018 году назначен на должность оперуполномоченного по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД", - говорится в сообщении пресс-службы.
Погибшего в столичном главке назвали "профессионалом своего дела".
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"За короткое время он стал профессионалом своего дела, зарекомендовал себя честным, добросовестным сотрудником, являя своим примером образец настоящего полицейского, готового всегда прийти на помощь людям, не щадя своей жизни", - рассказали в ведомстве.
В пятницу с погибшим простились в храме Тихвинской Иконы Божией Матери в столице. Почтить память и выразить соболезнования родным и близким полицейского пришли руководители столичного Главка и структурных подразделений ведомства, сослуживцы, а также ветераны УВД.
По данным следствия, вечером 18 сентября в вестибюле станции метро "Рязанский проспект" сотрудник полиции метрополитена открыл стрельбу по коллегам, которые пытались его задержать по подозрению в получении взятки. В результате один полицейский погиб, второй был доставлен в больницу. Подозреваемого задержали.
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ГУМВДМВД РФРоссияМосковский метрополитенПроисшествия
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