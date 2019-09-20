Защита Квицинии намерена обжаловать решение Верховного суда Абхазии

СУХУМ, 20 сен - РИА Новости. Адвокаты оппозиционера Алхаса Квицинии, проигравшего президентские выборы в Абхазии, подадут кассационную жалобу на решение Верховного суда, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный суд Абхазии в пятницу отказался удовлетворить иск проигравшего президентские выборы Квицинии о признании итогов II тура недействительными.
"В течение 20 дней в кассационном порядке воспользуемся правом обжалования", - сказала Инга Габелая, представляющая интересы Квицинии.
Если кассационная жалоба не будет удовлетворена, будем обращаться в президиум Верховного суда, добавила адвокат.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.