Защита Квицинии намерена обжаловать решение Верховного суда Абхазии

СУХУМ, 20 сен - РИА Новости. Адвокаты оппозиционера Алхаса Квицинии, проигравшего президентские выборы в Абхазии, подадут кассационную жалобу на решение Верховного суда, передает корреспондент РИА Новости.

Верховный суд Абхазии в пятницу отказался удовлетворить иск проигравшего президентские выборы Квицинии о признании итогов II тура недействительными.

"В течение 20 дней в кассационном порядке воспользуемся правом обжалования", - сказала Инга Габелая, представляющая интересы Квицинии.

Если кассационная жалоба не будет удовлетворена, будем обращаться в президиум Верховного суда, добавила адвокат.