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РИА Новости

Защита Квицинии намерена обжаловать решение Верховного суда Абхазии

16:54 20.09.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАлхас Квициния
Алхас Квициния
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Алхас Квициния. Архивное фото
СУХУМ, 20 сен - РИА Новости. Адвокаты оппозиционера Алхаса Квицинии, проигравшего президентские выборы в Абхазии, подадут кассационную жалобу на решение Верховного суда, передает корреспондент РИА Новости.
Верховный суд Абхазии в пятницу отказался удовлетворить иск проигравшего президентские выборы Квицинии о признании итогов II тура недействительными.
"В течение 20 дней в кассационном порядке воспользуемся правом обжалования", - сказала Инга Габелая, представляющая интересы Квицинии.
Если кассационная жалоба не будет удовлетворена, будем обращаться в президиум Верховного суда, добавила адвокат.
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Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты - победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
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